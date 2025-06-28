191 لاعباً من 15 دولة يشاركون في "دولية فاست للشطرنج"

MENAFN - Al-Bayan) انطلقت منافسات بطولة فاست الدولية للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بقاعته، ضمن روزنامة البطولات بالنادي، بمشاركة 191 لاعباً من 15 دولة، وتصدر 44 لاعباً قمة البطولة برصيد نقطتين في أول جولتين، وتقام البطولة بنظام الكلاسيك من 7 جولات، وتستمر على مدار 3 أيام.

حضر افتتاح البطولة على الطاولة الأولى عبدالله مراد المازمي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمهندس فتحي جبر عفانة، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاست لمقاولات البناء، وعدد من الشخصيات.

وأعرب المهندس فتحي عفانة عن سعادته بالوجود في افتتاح البطولة، مؤكداً أن مجموعة فاست تواصل دعمها لكل الأنشطة الرياضية والمجتمعية الشطرنجية من منطلق دورها المجتمعية، خاصة أن الشطرنج من الرياضات الذهنية، التي تسهم في بناء الشخصية، ونتشرف بدعم هذه البطولة، ونأمل أن نسهم في تطلعات الدولة إلى تعزيز المكانة الرياضية على مستوى العالم.

ووجه فتحي عفانة الشكر إلى الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على هذا التعاون، وقال: ((الشراكة بين مجموعة فاست ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج تأتي في إطار تكامل الأدوار بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المختلفة، وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى توفير السبل الكفيلة لدعم المؤسسات الرياضية والرياضة على أنواعها في دولة الإمارات، وهي شراكة متجددة مع النادي، والتي تطورت بإقامة بطولات تحمل اسم مجموعتنا وأيضاً دعم البطولات الدولية الكبيرة، التي ينظمها النادي)).

وقال عبدالله مراد المازمي: ((البطولة تشهد مشاركة أرقام قياسية من اللاعبين، وتعد من الأنشطة المدرجة في أجندة الفعاليات بالنادي، والمكاسب كثيرة من البطولة على المستوى الفني، وأيضاً التنظيمي والإداري، وهدفنا الأول هو إقامة بطولات ترفع من مستوى اللاعبين المواطنين في اللعبة، واكتساب الخبرات ورفع تصنيفهم الدولي، وهو ما يصب في مصلحة منتخباتنا الوطنية)).