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وفاة 66 طفلاً فلسطينياً نتيجة سوء التغذية في غزة

وفاة 66 طفلاً فلسطينياً نتيجة سوء التغذية في غزة

2025-06-28 08:07:20
(MENAFN- Al-Bayan) ">

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت بوفاة 66 طفلاً نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها إن "عدد الشهداء من الأطفال نتيجة الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة ارتفع إلى 66 مع استمرار الحصار، وإغلاق المعابر، وشح الغذاء".

ووفق الوكالة، تعمل 17 مستشفى جزئياً من أصل 36 في القطاع، ولا يوجد مستشفى في شمال غزة أو في رفح جنوبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت صباح اليوم أن نحو 112 طفلاً يدخلون المستشفيات بقطاع غزة يومياً لتلقي العلاج، من سوء التغذية، منذ بداية العام الجاري، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.

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