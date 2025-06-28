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كارثة في هذا البلد.. صيد للأسماك يتحوّل إلى مأساة (فيديو)

كارثة في هذا البلد.. صيد للأسماك يتحوّل إلى مأساة (فيديو)

2025-06-28 08:07:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي 3 أشخاص، وأصيب 4 آخرون، في محافظة حلبجة بإقليم كردستان العراق، يوم الخميس، بعد انفجار ناجم عن عملية صيد للأسماك باستخدام المتفجرات.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن قيادة شرطة حلبجة، قولها إن الانفجار نجم عن استخدام مادة التي "تي ان تي" شديدة الانفجار في عملية لصيد الأسماك.
وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع صباح الخميس، في قرية "كولي متكاني" التابعة لمنطقة "سازان" في حلبجة.
ونفت الشرطة أن يكون الانفجار ناجماً عن مخلف حربي كما أشارت العديد من وسائل الإعلام العراقية قبل صدور بيان الشرطة.
وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، جانباً من عمليات إسعاف ضحايا الحادثة، بينما لم تتضح بعد تفاصيل الانفجار بالصيادين بدلاً من الأسماك كما كان مخططاً.
كما لم تتضح بعد حالة المصابين الأربعة في المستشفى، وما إذا كان بينهم إصابات حرجة قد ترفع من عدد الوفيات.

وقال موقع "الجبال" الإخباري، إن فرق الطوارئ واجهت صعوبة في الوصول إلى موقع الحادث بسبب وعورة المكان.

لبنان 24

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