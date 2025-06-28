بورصة عمان تطلق تطبيقها الجديد Boursa للأجهزة المحمولة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، عن إطلاق التطبيق الجديد "Boursa" للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid، وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد.



ويُوفّر هذا التطبيق الذي يعد نقلة نوعية في الخدمات الرقمية التي تقدمها بورصة عمّان للمستثمرين ومتابعي السوق، تجربة استخدام حديثة ومتطورة وشاملة ضمن منصة واحدة، تتيح متابعة لحظية لمعلومات تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة متضمنة عمق السوق والعقود المنفذة، ومتابعة مباشرة لنشاط التداول حسب القطاعات والأسواق والأوراق المالية الأكثر نشاطاً، فضلاً عن إمكانية إنشاء قائمة متابعة وشريط أسعار متحرك.



كما يوفر التطبيق إفصاحات الشركات وأخبار البورصة والتعاميم الصادرة عنها.



ويذكر أن التطبيق الجديد سيستبدل التطبيقين ASELive و ASE News، حيث يوفر بديلاً أكثر تطوراً ومرونة على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.



ودعا الوظائفي المستثمرين والمتابعين والمهتمين بسوق رأس المال الوطني إلى تثبيت التطبيق الجديد على أجهزتهم المحمولة من خلال متجري App Store و Play Store والتمتع بتجربة جديدة في متابعة السوق من خلال واجهة استخدام سهلة وغنية بالمعلومات الدقيقة والمحدثة.