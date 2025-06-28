صيف 2025 قد يكون بين الأشد حرارة في تاريخ الشرق الأوسط

صيف 2025 قد يكون بين الأشد حرارة في تاريخ الشرق الأوسط
وقالت عالمة المناخ ديانا فرانسيس لـ"بي بي سي عربي" إن دول الخليج مثل الكويت والعراق وإيران مرشحة لارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1 إلى 2 درجة مئوية فوق المعدلات الموسمية، نتيجة مباشرة لتسارع ظاهرة الاحتباس الحراري.
📈 تسارع الاحترار في المنطقة
وفقًا لتقرير نشرته مجلة JGR Atmospheres، ترتفع حرارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل يفوق المعدل العالمي بـ2 إلى 3 أضعاف، في حين ارتفع متوسط درجات الحرارة فيها بـ0.52 درجة مئوية منذ عام 1980.
🛰️ بيانات "كوبرنيكوس" الأوروبية
كان صيف 2024 الأكثر حرارة عالميًا.
يُتوقع أن يحتل صيف 2025 المرتبة الثانية من حيث شدة الحرارة.
شهر يناير 2025 سجّل ارتفاعًا عالميًا بلغ 1.75 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
🌍 المناطق الأكثر تأثرًا:
الخليج العربي
شمال إفريقيا
المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية (مثل السعودية وموريتانيا) التي تجاوزت حرارة 45°C في مايو الماضي، بحسب خرائط نشرتها نيويورك تايمز.
☀️ تحذيرات علمية:
استمرار جفاف الينابيع وتراجع الأمطار يزيد من هشاشة النظام البيئي.
المنطقة تدخل مرحلة أكثر "سخونة وتعقيدًا" مناخيًا، رغم مرور عقد على توقيع اتفاق باريس للمناخ (2015)، والذي لم يُحدث التغيير المنشود حتى الآن.
السومرية
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