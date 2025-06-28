صيف 2025 قد يكون بين الأشد حرارة في تاريخ الشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشير توقعات مناخية حديثة إلى أن صيف 2025 قد يسجل درجات حرارة غير مسبوقة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم آثار التغير المناخي.



وقالت عالمة المناخ ديانا فرانسيس لـ"بي بي سي عربي" إن دول الخليج مثل الكويت والعراق وإيران مرشحة لارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1 إلى 2 درجة مئوية فوق المعدلات الموسمية، نتيجة مباشرة لتسارع ظاهرة الاحتباس الحراري.



📈 تسارع الاحترار في المنطقة

وفقًا لتقرير نشرته مجلة JGR Atmospheres، ترتفع حرارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل يفوق المعدل العالمي بـ2 إلى 3 أضعاف، في حين ارتفع متوسط درجات الحرارة فيها بـ0.52 درجة مئوية منذ عام 1980.



🛰️ بيانات "كوبرنيكوس" الأوروبية

كان صيف 2024 الأكثر حرارة عالميًا.

يُتوقع أن يحتل صيف 2025 المرتبة الثانية من حيث شدة الحرارة.

شهر يناير 2025 سجّل ارتفاعًا عالميًا بلغ 1.75 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.



🌍 المناطق الأكثر تأثرًا:

الخليج العربي

شمال إفريقيا

المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية (مثل السعودية وموريتانيا) التي تجاوزت حرارة 45°C في مايو الماضي، بحسب خرائط نشرتها نيويورك تايمز.



☀️ تحذيرات علمية:

استمرار جفاف الينابيع وتراجع الأمطار يزيد من هشاشة النظام البيئي.

المنطقة تدخل مرحلة أكثر "سخونة وتعقيدًا" مناخيًا، رغم مرور عقد على توقيع اتفاق باريس للمناخ (2015)، والذي لم يُحدث التغيير المنشود حتى الآن.

السومرية