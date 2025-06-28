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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,412 شهيدا والإصابات إلى 133,054 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,412 شهيدا والإصابات إلى 133,054 منذ بدء العدوان

2025-06-28 08:06:51
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56,412 شهيدا، و133,054 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بأن من بين الحصيلة 6,089 شهيدا، و21,013 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 81 شهيدا، و422 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت المصادر الطبية إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.

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