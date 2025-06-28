ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,412 شهيدا والإصابات إلى 133,054 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,412 شهيدا والإصابات إلى 133,054 منذ بدء العدوان
وأفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بأن من بين الحصيلة 6,089 شهيدا، و21,013 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 81 شهيدا، و422 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.
وقالت المصادر الطبية إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.
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