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آكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة ومصدمون مما يحدث

آكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة ومصدمون مما يحدث

2025-06-28 08:06:51
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- أعربت منظمة "آكشن إيد" الدولية عن صدمتها الشديدة من الدمار المستمر الذي يسببه مخطط توزيع المساعدات عن طريق ""مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تديرها الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل.

وبهذا الصدد، قالت المنظمة في بيان، صدر اليوم السبت، إنه مر أكثر من شهر على إطلاق هذه المراكز لتوزيع المساعدات، وحتى اللحظة استشهد 516 شخصا، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع، التي بدل أن تشكل اغاثة إنسانية، تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة.

وأكدت أن هذا المخطط غير مقبول على الإطلاق، وينتهك المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد وعدم الانحياز والاستقلالية.

وشددت على ضرورة ان تمتثل السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، وضمان التدفق الآمن ودون عوائق للمساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، مشيرة إلى أن المناطق العسكرية التي يديرها متعاقدون مسلحون ليست بديلًا عن نظام إنساني فعّال.

وتتحدث رهام جعفري، مسؤولة التواصل والمناصرة في "آكشن إيد"/ فلسطين، قائلة: "بينما تتحول أنظار العالم إلى التصعيد والتطورات السياسية في المنطقة، يتم نسيان غزة وسكانها الذين هم في أمس الحاجة إلى الطعام يضطرون إلى السير لمسافات طويلة والدخول إلى مناطق عسكرية مشددة حيث يواجهون العنف. هذه ليست عملية إنسانية، بل فخ موت. أهالي غزة بحاجة إلى مساعدات، وليس إطلاق النار".

وطالبت المنظمة بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإنهاء دائم للحرب، بشكل فوري.

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