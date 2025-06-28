آكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة ومصدمون مما يحدث

آكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة ومصدمون مما يحدث
وبهذا الصدد، قالت المنظمة في بيان، صدر اليوم السبت، إنه مر أكثر من شهر على إطلاق هذه المراكز لتوزيع المساعدات، وحتى اللحظة استشهد 516 شخصا، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع، التي بدل أن تشكل اغاثة إنسانية، تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة.
وأكدت أن هذا المخطط غير مقبول على الإطلاق، وينتهك المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد وعدم الانحياز والاستقلالية.
وشددت على ضرورة ان تمتثل السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، وضمان التدفق الآمن ودون عوائق للمساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، مشيرة إلى أن المناطق العسكرية التي يديرها متعاقدون مسلحون ليست بديلًا عن نظام إنساني فعّال.
وتتحدث رهام جعفري، مسؤولة التواصل والمناصرة في "آكشن إيد"/ فلسطين، قائلة: "بينما تتحول أنظار العالم إلى التصعيد والتطورات السياسية في المنطقة، يتم نسيان غزة وسكانها الذين هم في أمس الحاجة إلى الطعام يضطرون إلى السير لمسافات طويلة والدخول إلى مناطق عسكرية مشددة حيث يواجهون العنف. هذه ليست عملية إنسانية، بل فخ موت. أهالي غزة بحاجة إلى مساعدات، وليس إطلاق النار".
وطالبت المنظمة بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإنهاء دائم للحرب، بشكل فوري.
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