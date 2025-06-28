السلع التراثية بالطفيلة: نموذج عالمي في السياحة الريفية والثقافية لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 28 حزيران (بترا)- تُعد قرية السلع التراثية في محافظة الطفيلة إحدى أفضل القرى السياحية لعام 2023، بعد اختيارها ضمن تكريم عالمي يُمنح للقرى المتميزة والرائدة في مجال المحافظة على المناطق الريفية ذات المناظر الطبيعية، والتنوع الثقافي، والقيم المحلية، وتقاليد وعادات أهلها.

وتقع "السلع" التاريخية مقابل القلعة الأثرية، على حافة صخرية مطلّة على هضاب واسعة. وقد أقامت وزارة السياحة والآثار في القرية مركزًا لاستقبال الزوار، تديره جمعية السلع السياحية التعاونية التي تنشط في الترويج لهذا الموقع التاريخي.

وخلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في الطفيلة، أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن توجهات حكومية لتطوير القطاع السياحي في المحافظة، مشيرًا إلى تميزها بتنوعها الطبيعي واحتوائها على العديد من المعالم السياحية الفريدة، كمحمية ضانا الطبيعية وقرية السلع الأثرية وغيرها، مؤكدًا أن هذه المعالم تشكل فرصًا واعدة يجب استثمارها، ودمجها في المسار السياحي المحلي والعالمي، وهو ما تعمل الحكومة عليه بجد.







وأكد رئيس جمعية السلع، هاني العمريين، أهمية تسريع مشاريع تطوير القرى التراثية في مناطق الطفيلة، مشيرًا إلى أن القرى التراثية والمواقع التاريخية تُعد محورًا مهمًا في تاريخ الأردن الوطني.

وأشار إلى أن التنوع السياحي والبيئي والمقومات السياحية الفريدة في المحافظة تحتاج إلى استثمار فعّال لجذب الأفواج السياحية وتنشيط الحركة السياحية.

وأوضح أن قرية السلع شهدت أعمال ترميم وصيانة ضمن مشروع سياحي نفذته وزارة السياحة قبل عدة سنوات، إلى جانب تطوير المدرسة القديمة وتحويلها إلى مركز للزوار، مشيرًا إلى اهتمام الجمعية بالحفاظ على مقومات القرية السياحية والبيئية. ويضم مركز الزوار حاليًا غرفًا فندقية تستقبل الزوار المحليين والأجانب وفق المعايير العالمية، وتُدار بكفاءة عالية تحت إشراف وزارة السياحة.

ولفت إلى "المسلة البابلية" التي تحتضنها قلعة السلع، والتي تُعد الأولى من نوعها في الأردن، والرابعة على مستوى العالم، حسب الدراسات الأثرية. وتعود هذه المسلة إلى الفترة ما بين عامي 930 و555 قبل الميلاد، وقد نُحتت على شكل ملك بابلي يحمل صولجانًا، على صخرة مرتفعة في الواجهة الجنوبية الشرقية للقلعة، ضمن مساحة مربعة تبلغ ستة أمتار، وتُحيط بها ثلاثة رموز دينية ونقوش تعود لحضارة ما بين النهرين.

وطالب العمريين بضرورة إعادة القرى التراثية إلى رونقها وإحياء دورتها الاقتصادية لتكون موردًا لتوفير فرص العمل للمواطنين، وجعل هذه المواقع نابضة بتراثنا وتاريخنا الوطني، خاصةً للأجيال الشابة، من خلال ربطها بمسارات سياحية تبدأ من خربة الذريح مرورًا بقلعة الطفيلة، وقرى السلع والمعطن وبصيرا، وتنتهي بقرية ضانا القديمة ومخيم الرمانة.

وأشار إلى أن الخطط الحكومية الرامية إلى إنشاء مسارات سياحية تربط المواقع ببعضها البعض، ستسهم في إبراز التراث الثقافي والطبيعي للمنطقة، وجذب السياح المهتمين بالتعرف على العادات والتقاليد المحلية لسكان هذه القرى.

بدوره، بيّن مدير موقع قرية السلع التراثية، بلال الصقور، أن هذه المسارات السياحية ستُعرّف السياح بالمواقع التراثية القديمة والعادات والتقاليد المحلية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وتشجيع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، ما يشكل إضافة نوعية للمنتج السياحي في الطفيلة، ويسهم في تنويع الخيارات المتاحة للزوار وتعزيز جاذبية المنطقة.

وأوضح أن منظمة السياحة العالمية اختارت، في دورتها الثالثة لعام 2023، قرية السلع من بين 54 قرية حول العالم، من أصل 260 قرية مرشحة، حيث ضمت 20 قرية جديدة إلى البرنامج التطويري للمنظمة. وبذلك، أصبحت جميع القرى الـ74 جزءًا من شبكة "أفضل القرى السياحية" التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وجرى الإعلان عن القرى المختارة خلال أعمال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية. وتضم قرية السلع قلعة تاريخية شُيّدت منذ آلاف السنين، تؤكد مساهمتها في الحضارات الإنسانية المتعاقبة. ويحتوي الموقع على قصور وكهوف ونماذج من الفنون والنحت والعمارة، إلى جانب أنظمة ري وأبراج مراقبة أثرية.

وأضاف الصقور أن منطقة السلع تُعد من أبرز المواقع الأثرية والتاريخية في محافظة الطفيلة، لما تحتويه من أماكن تعود إلى نحو 800 قبل الميلاد، مما يستدعي ضرورة الاهتمام بتطوير مرافقها وتحسين خدماتها وبناها التحتية، إلى جانب جذب الاستثمارات والمشاريع السياحية إليها.

وتحتل قلعة السلع، الواقعة جنوب الطفيلة بحوالي 13 كيلومترًا، موقعًا فريدًا وسط هضاب شامخة، وتُقابلها قرية السلع التي استمدت اسمها من هذه القلعة العريقة التي تعاقبت عليها حضارات عربية منذ عام 1200 قبل الميلاد.

ويؤم القلعة ومركز الزوار، إلى جانب القرية القديمة، آلاف السياح والزوار المحليين والأجانب، لمشاهدة القلعة الواقعة على ربوة مرتفعة تُقابل عاصمة الأدوميين في بصيرا، وتواجه القصور التاريخية في الجسس ورمسيس، حيث تُعد محطة استراتيجية تشرف من موقعها على وادي عربة. كما تضم القلعة نحو 300 بئر ماء وكهوفًا تاريخية سكنها الأدوميون قبل مجيء الأنباط، حيث اشتغل سكانها بالزراعة في أوقات السلم، وبصناعة وتصدير الأسلحة في أوقات الحروب.

--(بترا)

س م/ ع أ/ف ق

28/06/2025 14:02:49