الفايز يفوز بلقب الرالي الوطني الثالث
عمان 28 حزيران (بترا)- حقق السائق بدر الفايز، وملاحه عطا الحمود، إنجازا مميزا بفوزهما بلقب الرالي الوطني الثالث الذي أقيم يوم الجمعة، بعد أداء قوي وسيطرة واضحة على مراحل السباق، وذلك على متن سيارة "سكودا فابيا"، وتمكن الثنائي من حسم المركز الأول بزمن بلغ 47 دقيقة و10.8 ثانية، متفوقين على أقرب منافسيهم بفارق كبير.
وجاء في المركز الثاني السائق شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي، بعد منافسة قوية استمرت حتى المراحل الأخيرة من الرالي، حيث أنهيا السباق على متن سيارة "ميتسوبيشي إيفو 10" بزمن قدره 51 دقيقة و18.8 ثانية.
أما المركز الثالث، فكان من نصيب السائق عيسى أبو جاموس وملاحه صقر أبو جاموس، واللذين قدما أداء متماسكا على متن سيارة "ميتسوبيشي لانسر إيفو 10"، مسجلين زمنا بلغ 55 دقيقة و45.1 ثانية.
وشهد الرالي، الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات بدعم من شركة زين الأردن، مشاركة واسعة من أبرز سائقي الراليات في المملكة، حيث بلغت المسافة الإجمالية 117.32 كيلومتر، منها 79.50 كيلومتر مراحل خاصة.
وتميز مسار الرالي بكونه حصويا، وشمل 4 مراحل رئيسية، هي مرحلتا الدامخي 1 و2 بمسافة 24.87 كيلومترا، ومرحلتا مشيط 1 و2 بمسافة 14.88 كيلومترا.
وفي بقية المراكز، حل إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت، في المركز الرابع على متن سيارة "سكودا فابيا إيفو" بزمن بلغ 55 دقيقة و58.1 ثانية، تلاهما محمد الشرفا وملاحه يزن جمعة في المركز الخامس على متن سيارة "ميتسوبيشي إيفو 9" بزمن قدره ساعة و3 دقائق و42.2 ثانية، ثم فايز القماز وملاحه سلامة القماز في المركز السادس على متن سيارة "ميتسوبيشي إيفو 6" بزمن بلغ ساعة و6 دقائق و0.9 ثانية، وأخيرا عاصم عارف وملاحه موسى جهريان في المركز السابع على متن سيارة "سوبارو إمبريزا" بزمن قدره ساعة و6 دقائق و32.8 ثانية.
وفي فئات المجموعات الخاصة، فاز الفايز، وملاحه عطا الحمود بلقب مجموعة "RALLY2" عن الفئة "RC2"، فيما أحرز شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي لقب مجموعة "NR4"، وفاز محمد الشرفا وملاحه يزن جمعة بلقب المجموعة "1 الفئة M"، أما لقب المجموعة "2A" فكان من نصيب فايز القماز وملاحه سلامة القماز.
وشكل الرالي الوطني الثالث محطة تنافسية مهمة في موسم الراليات المحلي، مؤكدا على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة السيارات في الأردن.
--(بترا)
خ خ/ ع أ/ف ق
28/06/2025 14:10:04
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تجارة عمان تبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية مع السعودية
13 قتيلا من الجيش الباكستاني.. هجوم إرهابي قرب حدود أفغانستان
المنتدى الاقتصادي يناقش أبرز التحولات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن
مندوبا عن سمو ولي العهد .. وزير الشباب يرعى إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025
ارتفاع عدد الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة إلى 66 طفلا
ولي العهد.... إرادة ملهمة نحو أردن رقمي مزدهر