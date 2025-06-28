الفايز يفوز بلقب الرالي الوطني الثالث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 حزيران (بترا)- حقق السائق بدر الفايز، وملاحه عطا الحمود، إنجازا مميزا بفوزهما بلقب الرالي الوطني الثالث الذي أقيم يوم الجمعة، بعد أداء قوي وسيطرة واضحة على مراحل السباق، وذلك على متن سيارة "سكودا فابيا"، وتمكن الثنائي من حسم المركز الأول بزمن بلغ 47 دقيقة و10.8 ثانية، متفوقين على أقرب منافسيهم بفارق كبير.

وجاء في المركز الثاني السائق شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي، بعد منافسة قوية استمرت حتى المراحل الأخيرة من الرالي، حيث أنهيا السباق على متن سيارة "ميتسوبيشي إيفو 10" بزمن قدره 51 دقيقة و18.8 ثانية.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب السائق عيسى أبو جاموس وملاحه صقر أبو جاموس، واللذين قدما أداء متماسكا على متن سيارة "ميتسوبيشي لانسر إيفو 10"، مسجلين زمنا بلغ 55 دقيقة و45.1 ثانية.

وشهد الرالي، الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات بدعم من شركة زين الأردن، مشاركة واسعة من أبرز سائقي الراليات في المملكة، حيث بلغت المسافة الإجمالية 117.32 كيلومتر، منها 79.50 كيلومتر مراحل خاصة.

وتميز مسار الرالي بكونه حصويا، وشمل 4 مراحل رئيسية، هي مرحلتا الدامخي 1 و2 بمسافة 24.87 كيلومترا، ومرحلتا مشيط 1 و2 بمسافة 14.88 كيلومترا.

وفي بقية المراكز، حل إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت، في المركز الرابع على متن سيارة "سكودا فابيا إيفو" بزمن بلغ 55 دقيقة و58.1 ثانية، تلاهما محمد الشرفا وملاحه يزن جمعة في المركز الخامس على متن سيارة "ميتسوبيشي إيفو 9" بزمن قدره ساعة و3 دقائق و42.2 ثانية، ثم فايز القماز وملاحه سلامة القماز في المركز السادس على متن سيارة "ميتسوبيشي إيفو 6" بزمن بلغ ساعة و6 دقائق و0.9 ثانية، وأخيرا عاصم عارف وملاحه موسى جهريان في المركز السابع على متن سيارة "سوبارو إمبريزا" بزمن قدره ساعة و6 دقائق و32.8 ثانية.

وفي فئات المجموعات الخاصة، فاز الفايز، وملاحه عطا الحمود بلقب مجموعة "RALLY2" عن الفئة "RC2"، فيما أحرز شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي لقب مجموعة "NR4"، وفاز محمد الشرفا وملاحه يزن جمعة بلقب المجموعة "1 الفئة M"، أما لقب المجموعة "2A" فكان من نصيب فايز القماز وملاحه سلامة القماز.

وشكل الرالي الوطني الثالث محطة تنافسية مهمة في موسم الراليات المحلي، مؤكدا على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة السيارات في الأردن.

--(بترا)

خ خ/ ع أ/ف ق

28/06/2025 14:10:04