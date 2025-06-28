81 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
غزة 28 حزيران (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن 81 شهيدا و422 جريحا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول 2023، إلى 56412 شهيدا و133054 جريحا، من بينهم 6089 شهيدا و21013 جريحا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ف ق
28/06/2025 14:22:28
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