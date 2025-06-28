81 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 حزيران (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن 81 شهيدا و422 جريحا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول 2023، إلى 56412 شهيدا و133054 جريحا، من بينهم 6089 شهيدا و21013 جريحا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.

--(بترا)

أ ش/ ن ح/ف ق

28/06/2025 14:22:28





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