الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد دعمًا للتحول الرقمي وتعزيزًا لجودة الخدمات

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد دعمًا للتحول الرقمي وتعزيزًا لجودة الخدمات
وبهذه المناسبة، أكدت سحر راشد المناعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن إطلاق الموقع يمثل إحدى الركائز المهمة في مسار التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الموقع بحُلته الجديدة يوفر تجربة استخدام متطورة ومتكاملة تُعزز من كفاءة الوصول إلى المعلومات والخدمات التأمينية بكل يُسر وسهولة.
ويأتي الموقع الجديد بتصميم عصري يعكس الهوية المؤسسية للهيئة، ويضم محتوى منظمًا يشمل الخدمات الإلكترونية، والقوانين والتشريعات ذات الصلة، وقائمة الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى مكتبة للأدلة والمقاطع الإرشادية، وركن خاص بالمركز الإعلامي، وآخر للإحصاءات والمستجدات.
كما يتميز الموقع بخصائص شمولية تُراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوو الإعاقة، عبر أدوات تحكم خاصة تتيح عرض المحتوى بما يتناسب مع خصوصية المستخدم، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتجربة استخدام شاملة وآمنة.
واختتمت المناعي بأن هذا التطوير يُعد نقلة نوعية في مسار التحديث المؤسسي للهيئة، ويُجسد التزامها بتقديم خدمات رقمية مرنة وآمنة وشفافة، تُعزز من رضا المتعاملين، وتدعم دور الهيئة المحوري ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة في مملكة البحرين، مع مواصلة السعي نحو التحول الرقمي الشامل وأتمتة الخدمات.
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