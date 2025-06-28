الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد دعمًا للتحول الرقمي وتعزيزًا لجودة الخدمات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تدشين موقعها الإلكتروني الجديد ( )، في خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتطوير منظومة الخدمات التأمينية الرقمية، وانسجامًا مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتحقيق الكفاءة والمرونة في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.

وبهذه المناسبة، أكدت سحر راشد المناعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن إطلاق الموقع يمثل إحدى الركائز المهمة في مسار التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الموقع بحُلته الجديدة يوفر تجربة استخدام متطورة ومتكاملة تُعزز من كفاءة الوصول إلى المعلومات والخدمات التأمينية بكل يُسر وسهولة.

ويأتي الموقع الجديد بتصميم عصري يعكس الهوية المؤسسية للهيئة، ويضم محتوى منظمًا يشمل الخدمات الإلكترونية، والقوانين والتشريعات ذات الصلة، وقائمة الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى مكتبة للأدلة والمقاطع الإرشادية، وركن خاص بالمركز الإعلامي، وآخر للإحصاءات والمستجدات.

كما يتميز الموقع بخصائص شمولية تُراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوو الإعاقة، عبر أدوات تحكم خاصة تتيح عرض المحتوى بما يتناسب مع خصوصية المستخدم، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتجربة استخدام شاملة وآمنة.

واختتمت المناعي بأن هذا التطوير يُعد نقلة نوعية في مسار التحديث المؤسسي للهيئة، ويُجسد التزامها بتقديم خدمات رقمية مرنة وآمنة وشفافة، تُعزز من رضا المتعاملين، وتدعم دور الهيئة المحوري ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة في مملكة البحرين، مع مواصلة السعي نحو التحول الرقمي الشامل وأتمتة الخدمات.