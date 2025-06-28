لمدة 20 دقيقة.. محادثة بين الذكاء الاصطناعي وحوت أحدب

أتاحت تجربة رائدة قبالة سواحل ألاسكا إجراء محادثة مدتها 20 دقيقة مع حوت أحدب، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، فكّ العلماء من خلالها رموز أصوات الحيتان المعقدة، كاشفين عن أنماط غير متوقعة في تواصلها.

وفي إنجاز علمي غير مسبوق، نجح الباحثون في سد الفجوة بين البشر والحيتان الحدباء، محققين تفاعلًا مدته 20 دقيقة قد يُعيد صياغة فهمنا لذكاء الحيوانات، وقع هذا الحدث الاستثنائي قبالة سواحل ألاسكا، حيث استخدم فريق من العلماء، بقيادة الدكتورة بريندا ماكوان من جامعة كاليفورنيا، ديفيس، الذكاء الاصطناعي المتقدم لفك شيفرة وتكرار الأصوات المعقدة لحوت أحدب يُدعى توين وفق موقع dailygalaxy.

فك شفيرة لغة عمالقة المحيط

أصبح هذا الاكتشاف ممكنًا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتحديداً خوارزميات التعرف على الأنماط والميكروفونات عالية الدقة تحت الماء، أتاحت هذه الأدوات للباحثين تفسير أصوات الحيتان المعقدة، والتي كان يُعتقد سابقًا أنها معقدة للغاية بحيث يصعب فك شفرتها، استجابت توين، وهي حوت بالغة، لاستدعاء أصواتها بفضول، مُصدرةً أصواتًا منظمة تُشبه أنماط المحادثة البشرية.

حلل نظام الذكاء الاصطناعي أغاني الحيتان وحدد هياكل شبيهة باللغة، بما في ذلك بناء الجملة والتسلسل، وهي هياكل لم تُلاحظ من قبل لدى الحيوانات غير البشرية، وقد اندهش الباحثون عندما وجدوا أن أصوات توين تتبع أنماطًا مشابهة لتلك الموجودة في اللغة البشرية، مما يزيد من احتمال امتلاك الحيتان لنظام تواصل أكثر تطورًا مما كنا نعتقد.

أكثر من مجرد كائنات بحرية

لطالما أسرت الحيتان الحدباء، المعروفة بحجمها الهائل ورحلات هجرتها الشاقة، علماء الأحياء البحرية، فالحيتان الضخمة، يصل طولها 18.29 مترًا (60 قدماً) ووزنها إلى 40 طناً، وقد كانت أغانيها، التي قد تستمر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، موضع فضول للباحثين الذين يحاولون فهم تعقيدات التواصل بين الحيتان.

قدّم تفاعل توين مع الباحثين دليلاً قاطعاً على القدرات المعرفية المذهلة للحيتان، فالعلماء يعرفون أن الحيتان تمتلك سلوكيات اجتماعية قوية، لكن هذا التفاعل أكد أن تواصلها قد يتضمن عمليات معرفية معقدة، مشابهة لتلك التي يستخدمها البشر وغيرهم من الأنواع المتقدمة.

يتجاوز تأثير هذا الاكتشاف علم الأحياء البحرية، فيرى الدكتور لورانس دويل، الباحث في معهد SETI ، أن هذا الاكتشاف يُعدّ خطوةً مهمةً في فهم كيفية تمييز وتفسير الاتصالات الذكية، ليس فقط على الأرض، بل ربما من أشكال حياة أخرى خارج كوكبنا، ويشير دويل إلى أن هذا البحث قد يُسهم في تطوير أساليب الكشف عن إشارات الكائنات الفضائية.

من خلال تحليل تعقيد أصوات الحيتان، يستكشف الباحثون الآن إمكانية وجود أنماط مماثلة في الرسائل الفضائية المحتملة، وبمقارنة أصوات الحيتان بالإشارات التي قد ترسلها الحضارات الفضائية، يُحسّن العلماء تقنيات قد تساعدنا يومًا ما في تحديد وجود حياة ذكية في جميع أنحاء الكون.

تساؤلات أخلاقية

كما هو الحال مع أي تقنية رائدة، يثير التفاعل بين البشر والحيتان تساؤلات أخلاقية مهمة، وبينما تُعدّ القدرة على التواصل مع نوع ذكي مثل الحيتان الحدباء إنجازًا رائعًا، يُحذّر بعض الباحثين من أنه قد يُخلّ بسلوكها الطبيعي. وقد يؤثر استخدام الذكاء الاصطناعي لتفسير نداءات الحيتان والاستجابة لها على التسلسلات الهرمية الاجتماعية وأنماط الهجرة، مما قد يُغيّر أنظمتها البيئية بطرق غير متوقعة.

من ناحية أخرى، يرى المؤيدون أن فهم تواصل الحيتان قد يُحدث نقلة نوعية في جهود الحفاظ على البيئة، فمن خلال فهم احتياجات الحيتان ومخاوفها، قد يكتسب العلماء رؤىً ثاقبة تُمكّن من حماية هذه الكائنات البحرية العملاقة بفعالية أكبر، ولكن مع تطور هذه التكنولوجيا، سيكون من الضروري ضمان دراسة الآثار الأخلاقية لمثل هذه التفاعلات بعناية.