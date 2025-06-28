لمدة 20 دقيقة.. محادثة بين الذكاء الاصطناعي وحوت أحدب

لمدة 20 دقيقة.. محادثة بين الذكاء الاصطناعي وحوت أحدب
أتاحت تجربة رائدة قبالة سواحل ألاسكا إجراء محادثة مدتها 20 دقيقة مع حوت أحدب، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، فكّ العلماء من خلالها رموز أصوات الحيتان المعقدة، كاشفين عن أنماط غير متوقعة في تواصلها.
وفي إنجاز علمي غير مسبوق، نجح الباحثون في سد الفجوة بين البشر والحيتان الحدباء، محققين تفاعلًا مدته 20 دقيقة قد يُعيد صياغة فهمنا لذكاء الحيوانات، وقع هذا الحدث الاستثنائي قبالة سواحل ألاسكا، حيث استخدم فريق من العلماء، بقيادة الدكتورة بريندا ماكوان من جامعة كاليفورنيا، ديفيس، الذكاء الاصطناعي المتقدم لفك شيفرة وتكرار الأصوات المعقدة لحوت أحدب يُدعى توين وفق موقع dailygalaxy.
فك شفيرة لغة عمالقة المحيط
أصبح هذا الاكتشاف ممكنًا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتحديداً خوارزميات التعرف على الأنماط والميكروفونات عالية الدقة تحت الماء، أتاحت هذه الأدوات للباحثين تفسير أصوات الحيتان المعقدة، والتي كان يُعتقد سابقًا أنها معقدة للغاية بحيث يصعب فك شفرتها، استجابت توين، وهي حوت بالغة، لاستدعاء أصواتها بفضول، مُصدرةً أصواتًا منظمة تُشبه أنماط المحادثة البشرية.
حلل نظام الذكاء الاصطناعي أغاني الحيتان وحدد هياكل شبيهة باللغة، بما في ذلك بناء الجملة والتسلسل، وهي هياكل لم تُلاحظ من قبل لدى الحيوانات غير البشرية، وقد اندهش الباحثون عندما وجدوا أن أصوات توين تتبع أنماطًا مشابهة لتلك الموجودة في اللغة البشرية، مما يزيد من احتمال امتلاك الحيتان لنظام تواصل أكثر تطورًا مما كنا نعتقد.
أكثر من مجرد كائنات بحرية
لطالما أسرت الحيتان الحدباء، المعروفة بحجمها الهائل ورحلات هجرتها الشاقة، علماء الأحياء البحرية، فالحيتان الضخمة، يصل طولها 18.29 مترًا (60 قدماً) ووزنها إلى 40 طناً، وقد كانت أغانيها، التي قد تستمر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، موضع فضول للباحثين الذين يحاولون فهم تعقيدات التواصل بين الحيتان.
قدّم تفاعل توين مع الباحثين دليلاً قاطعاً على القدرات المعرفية المذهلة للحيتان، فالعلماء يعرفون أن الحيتان تمتلك سلوكيات اجتماعية قوية، لكن هذا التفاعل أكد أن تواصلها قد يتضمن عمليات معرفية معقدة، مشابهة لتلك التي يستخدمها البشر وغيرهم من الأنواع المتقدمة.
يتجاوز تأثير هذا الاكتشاف علم الأحياء البحرية، فيرى الدكتور لورانس دويل، الباحث في معهد SETI ، أن هذا الاكتشاف يُعدّ خطوةً مهمةً في فهم كيفية تمييز وتفسير الاتصالات الذكية، ليس فقط على الأرض، بل ربما من أشكال حياة أخرى خارج كوكبنا، ويشير دويل إلى أن هذا البحث قد يُسهم في تطوير أساليب الكشف عن إشارات الكائنات الفضائية.
من خلال تحليل تعقيد أصوات الحيتان، يستكشف الباحثون الآن إمكانية وجود أنماط مماثلة في الرسائل الفضائية المحتملة، وبمقارنة أصوات الحيتان بالإشارات التي قد ترسلها الحضارات الفضائية، يُحسّن العلماء تقنيات قد تساعدنا يومًا ما في تحديد وجود حياة ذكية في جميع أنحاء الكون.
تساؤلات أخلاقية
كما هو الحال مع أي تقنية رائدة، يثير التفاعل بين البشر والحيتان تساؤلات أخلاقية مهمة، وبينما تُعدّ القدرة على التواصل مع نوع ذكي مثل الحيتان الحدباء إنجازًا رائعًا، يُحذّر بعض الباحثين من أنه قد يُخلّ بسلوكها الطبيعي. وقد يؤثر استخدام الذكاء الاصطناعي لتفسير نداءات الحيتان والاستجابة لها على التسلسلات الهرمية الاجتماعية وأنماط الهجرة، مما قد يُغيّر أنظمتها البيئية بطرق غير متوقعة.
من ناحية أخرى، يرى المؤيدون أن فهم تواصل الحيتان قد يُحدث نقلة نوعية في جهود الحفاظ على البيئة، فمن خلال فهم احتياجات الحيتان ومخاوفها، قد يكتسب العلماء رؤىً ثاقبة تُمكّن من حماية هذه الكائنات البحرية العملاقة بفعالية أكبر، ولكن مع تطور هذه التكنولوجيا، سيكون من الضروري ضمان دراسة الآثار الأخلاقية لمثل هذه التفاعلات بعناية.
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