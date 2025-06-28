شراكة لتعزيز ريادة الإمارات في إدارة المرافق المتكاملة

أعلنت ((سلوشنز+)) وهي شركة إماراتية في مجال استشارات الأعمال، وتقدم خدمات الحلول الرقمية، وخدمات تعهيد الأعمال، والمملوكة بالكامل لشركة ((مبادلة للاستثمار))، وشركة ((سيركو)) وهي العالمية المتخصصة في مجال تقديم الخدمات العامة الأساسية، عن توسعة أعمال شركة ((خدمات لإدارة المرافق ذ.م.م.))، من خلال الشراكة الاستراتيجية، بما يهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في ريادة مجال إدارة المرافق المتكاملة.

تم توقيع الاتفاقية من قبل كل من ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة ((سلوشنز+))، وفيليب معلم، الرئيس التنفيذي لشركة ((سيركو الشرق الأوسط)) في حفل توقيع أُقيم في أبوظبي، وشهد مراسم التوقيع حميد الشمري، رئيس مجلس إدارة ((سلوشنز+))، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، وأنتوني كيربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((سيركو)).

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم كل من شركة ((سلوشنز+)) وشركة ((سيركو)) بتحويل عقود إدارة المرافق المتكاملة لدى كل منهما إلى ((شركة خدمات لإدارة المرافق ذ.م.م.))، بهدف إنشاء كيان وطني رائد في هذا القطاع، ويقوم هذا التعاون على تكامل ودمج الخبرات من كلا الطرفين؛ إذ تتفوق ((سلوشنز+)) في دفع عجلة التحول الرقمي والتشغيلي، مع تميُّز ((سيركو)) بتقديم خدمات عامة من الطراز العالمي في مجالات النقل، والعقارات، والرعاية الصحية، والخدمات المجتمعية.

وقال ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة ((سلوشنز+)): ((تُمثل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرتنا نحو الريادة في تقديم الخدمات الذكية والفعالة، ومن خلال دمج نهجنا الرقمي مع خبرة ((سيركو)) العالمية في مجال إدارة المرافق المتكاملة فإننا بذلك نرسخ معياراً جديداً للتميز في الخدمات المتكاملة، ما يدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية، ويتماشى مع استراتيجية قطاع الاستثمار في الدولة بشركة ((مبادلة)).

وأضاف فيليب معلم، الرئيس التنفيذي لشركة ((سيركو الشرق الأوسط)): كم نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع شركة ((سلوشنز+))، من خلال توسيع نطاق أعمال شركة ((خدمات إدارة المرافق ذ.م.م.)). وتابع حديثه قائلاً: ((تتيح لنا هذه الشراكة تقديم خدمات ذات قيمة أكبر لعملائنا الكرام والمجتمع، مع دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع إدارة المرافق أكثر استدامة وابتكاراً وتمكيناً محلياً)).

وقال أنتوني كيربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيركو: ((إن الشراكة مع شركة ((سلوشنز+)) لبناء مشروع وطني رائد في إدارة المرافق المتكاملة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تعكس التزامنا بالاستثمار في القطاعات الرئيسية ذات النمو المرتفع فحسب، بل تُسلط الضوء أيضاً على قوة التعاون، الذي يُثمر عن تقديم خدمات أفضل، بجانب إحداث تأثير محلي فعال، وقيمة طويلة الأجل للحكومة والمواطنين على حد سواء)).

ومن خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية مع الرؤى المحلية الطموحة تعزز هذه الشراكة هدف ((سيركو)) المتمثل في صنع حاضر من التميز من أجل مستقبل مستدام مع دعم الرؤى الحكومية، فضلاً عن طموح شركة ((سلوشنز+)) في قيادة الجيل القادم من خدمات إدارة المرافق الذكية والفعالة، التي تركز على العملاء بدولة الإمارات.