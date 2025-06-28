هاشم الهرش مساعدا لمراقب عام الشركات
خبرني - تقرر تعيين السيد هاشم الهرش مساعدا لعطوفة مراقب عام الشركات.
والهرش هو مهندس برمجيات وحاصل على شهادة الماجستير في الإدارة العامة في رسالته عن (كفاءة راس المال البشري واثرها على الأهداف المالية للشركات المساهمة العامة).
كما انه مقيم معتمد من مركز الملك عبد الله الثاني للتميز وحاصل على عدد من الشهادات المهنية التخصصية وهو خريج الفوج الأول من برنامج تأهيل القيادات الحكومية، كما شارك في عدد من الفرق الوطنية لتحسين الأداء والتطوير وكان عضوا في الفريق الريادي لجائزة سمو ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية
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