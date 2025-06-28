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هاشم الهرش مساعدا لمراقب عام الشركات

هاشم الهرش مساعدا لمراقب عام الشركات

2025-06-28 08:00:19
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تقرر تعيين السيد هاشم الهرش مساعدا لعطوفة مراقب عام الشركات.

والهرش هو مهندس برمجيات وحاصل على شهادة الماجستير في الإدارة العامة في رسالته عن (كفاءة راس المال البشري واثرها على الأهداف المالية للشركات المساهمة العامة).

كما انه مقيم معتمد من مركز الملك عبد الله الثاني للتميز وحاصل على عدد من الشهادات المهنية التخصصية وهو خريج الفوج الأول من برنامج تأهيل القيادات الحكومية، كما شارك في عدد من الفرق الوطنية لتحسين الأداء والتطوير وكان عضوا في الفريق الريادي لجائزة سمو ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

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