إطلاق رابط التسجيل بجائزة الحسين للعمل التطوعي

إطلاق رابط التسجيل بجائزة الحسين للعمل التطوعي
خبرني - أطلق وزير الشباب، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، يزن الشديفات، السبت، رابط التسجيل في الدورة الثالثة للجائزة، عبر الموقع الرسمي للجائزة، وذلك خلال إطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025.
وقال الشديفات إن الجائزة التي أطلقها، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في 2021 احتفالا باليوم العالمي للتطوع لتعزيز ثقافة التطوع، وتشجيع روح المبادرة والابتكار والتميز في العمل التطوعي، وتقدير جهود الأفراد والفرق الجماعية والمؤسسات المساهمة والداعمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتتمثل رؤية الجائزة ورسالتها في التميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني، والتوسع في نشر ثقافة العمل التطوعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية، وتحفيز وتقدير المتميزين ونشر قصص نجاحهم.
وترتكز فلسفة الجائزة على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في التقدير والتحفيز وإذكاء روح المنافسة الفردية والمؤسسية؛ لتقديم الأعمال التطوعية وتعميم تجارب الأعمال التطوعية المتميزة.
وتقوم الجائزة على مبادئ العطاء، الريادة والابتكار، وتكافؤ الفرص والمساواة، والمسؤولية المجتمعية، والشفافية، والاستدامة، والتحفيز
ويمكن التقدم للجائزة من خلال فئاتها الأربع وهي: فئة أفضل عمل تطوعي فردي متميز، وفئة أفضل فريق عمل تطوعي متميز، وفئة أفضل مشروع تطوعي متميز (المسؤولية المجتمعية) للمؤسسات الربحية، وفئة أفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات غير الربحية.
وتتمثل مجالات العمل التطوعي للتقديم للجائزة في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية أو التدريبية والرياضة والفنية او الثقافية إضافة إلى البيئية او السياحية ومجال الريادة والابتكار.
وتستمر عملية التسجيل في الجائزة حتى نهاية شهر آب، حيث سيتبعها عملية تقييم طلبات الترشح لنيل الجائزة ضمن ثلاث مراحل تتضمن الفرز الأولى، والتقييم المكتبي والتقييم الميداني، وصولا إلى ترشيح أفضل الأعمال التطوعية المتقدمة، التي حققت معايير أنموذج الجائزة القائمة على محاور التخطيط للمبادرة التطوعية والتنفيذ واستمرارية الأعمال التطوعية والأثر والنتائج.
ويتنافس المترشحون لنيل الجائزة على 12 جائزة لأفضل الأعمال التطوعية حيث ستمنح الجائزة للمراكز الثلاثة الأولى ضمن كل فئة، كما ستمنح شهادة مشاركة لجميع المتقدمين للأعمال التطوعية تقديرا لجهودهم المبذولة في مجال العمل التطوعي.
ويمكن للراغبين بالتقدم للجائزة الدخول إلى الموقع الرسمي للجائزة، والاطلاع على الدليل والدليل الإرشادي لكل فئة وشروط الترشح والوثائق المطلوبة كافة.
وسيعقب إطلاق التسجيل إقامة جلسات تعريفية بالجائزة في محافظات المملكة كافة، بمشاركة العديد من المؤسسات الرسمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
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