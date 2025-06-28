إطلاق رابط التسجيل بجائزة الحسين للعمل التطوعي

خبرني - أطلق وزير الشباب، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، يزن الشديفات، السبت، رابط التسجيل في الدورة الثالثة للجائزة، عبر الموقع الرسمي للجائزة، وذلك خلال إطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025.

وقال الشديفات إن الجائزة التي أطلقها، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في 2021 احتفالا باليوم العالمي للتطوع لتعزيز ثقافة التطوع، وتشجيع روح المبادرة والابتكار والتميز في العمل التطوعي، وتقدير جهود الأفراد والفرق الجماعية والمؤسسات المساهمة والداعمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتتمثل رؤية الجائزة ورسالتها في التميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني، والتوسع في نشر ثقافة العمل التطوعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية، وتحفيز وتقدير المتميزين ونشر قصص نجاحهم.

وترتكز فلسفة الجائزة على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في التقدير والتحفيز وإذكاء روح المنافسة الفردية والمؤسسية؛ لتقديم الأعمال التطوعية وتعميم تجارب الأعمال التطوعية المتميزة.

وتقوم الجائزة على مبادئ العطاء، الريادة والابتكار، وتكافؤ الفرص والمساواة، والمسؤولية المجتمعية، والشفافية، والاستدامة، والتحفيز

ويمكن التقدم للجائزة من خلال فئاتها الأربع وهي: فئة أفضل عمل تطوعي فردي متميز، وفئة أفضل فريق عمل تطوعي متميز، وفئة أفضل مشروع تطوعي متميز (المسؤولية المجتمعية) للمؤسسات الربحية، وفئة أفضل مشروع تطوعي متميز للمؤسسات غير الربحية.

وتتمثل مجالات العمل التطوعي للتقديم للجائزة في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية أو التدريبية والرياضة والفنية او الثقافية إضافة إلى البيئية او السياحية ومجال الريادة والابتكار.

وتستمر عملية التسجيل في الجائزة حتى نهاية شهر آب، حيث سيتبعها عملية تقييم طلبات الترشح لنيل الجائزة ضمن ثلاث مراحل تتضمن الفرز الأولى، والتقييم المكتبي والتقييم الميداني، وصولا إلى ترشيح أفضل الأعمال التطوعية المتقدمة، التي حققت معايير أنموذج الجائزة القائمة على محاور التخطيط للمبادرة التطوعية والتنفيذ واستمرارية الأعمال التطوعية والأثر والنتائج.

ويتنافس المترشحون لنيل الجائزة على 12 جائزة لأفضل الأعمال التطوعية حيث ستمنح الجائزة للمراكز الثلاثة الأولى ضمن كل فئة، كما ستمنح شهادة مشاركة لجميع المتقدمين للأعمال التطوعية تقديرا لجهودهم المبذولة في مجال العمل التطوعي.

ويمكن للراغبين بالتقدم للجائزة الدخول إلى الموقع الرسمي للجائزة، والاطلاع على الدليل والدليل الإرشادي لكل فئة وشروط الترشح والوثائق المطلوبة كافة.

وسيعقب إطلاق التسجيل إقامة جلسات تعريفية بالجائزة في محافظات المملكة كافة، بمشاركة العديد من المؤسسات الرسمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.