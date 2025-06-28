مطار الشارقة يستعد لاستقبال أكثر من 800 ألف مسافر في ذروة الصيف

أعلن مطار الشارقة جاهزيته التشغيلية الكاملة لاستقبال أكثر من 800 ألف مسافر خلال ذروة موسم السفر الصيفي، وذلك في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 يوليو المقبل، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة.

وفي إطار خطة متكاملة، قامت هيئة مطار الشارقة الدولي، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، وتكثيف جهود فرق العمل على مدار الساعة وتوجيه المسافرين نحو استخدام الخدمات الذكية والتقنيات المبتكرة لتسهيل الإجراءات.

وتشمل الاستعدادات تحديثاً للمنظومة الأمنية وتطويراً للجوانب اللوجستية والصحية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران.

ووجه المطار دعوة للمسافرين بضرورة الحضور قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم لتفادي أي تأخير محتمل، مع أهمية التحقق المسبق من تحديثات الرحلات مباشرة مع شركات الطيران.

وأكدت الهيئة التزامها الراسخ بتوفير أفضل مستويات الخدمة وفق أعلى معايير السلامة، بما يرسخ مكانة مطار الشارقة كوجهة مفضلة وركيزة أساسية في حركة السفر على المستويين الإقليمي والدولي.