استحداث 6 برامج دبلوم في الكلية التقنية بجامعة اليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 28 حزيران (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على استحداث 6 برامج على مستوى الدبلوم المتوسط في الكلية التقنية بجامعة اليرموك، اعتبارا من العام الجامعي القادم 2025-2026.

وبحسب بيان للجامعة، اليوم السبت، تتضمن البرامج الجديدة: تكنولوجيا أشباه الموصلات، تصميم المحتوى الرقمي، إدارة فنون الطهي، إدارة عمليات وكالات السفر، وهندسة الإنشاءات وهي برامج تقنية تأتي في سياق جهود الجامعة لتطوير التعليم التقني، وتعزيز كفاءة الخريجين، وربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

من جهته، قال رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مساد، إن هذه البرامج تعكس الرؤية الاستراتيجية للجامعة فيما يخص تحديث البرامج الأكاديمية وتطوير المهارات العملية للطلبة، بما يتوافق مع المتطلبات الديناميكية لسوق العمل والمجالات التكنولوجية والاقتصادية الحديثة، وبالتالي توفير فرص تشغيلية حقيقية لخريجيها محليا ودوليا.

وأضاف أن الكلية التقنية، بوصفها الكلية الأحدث على مستوى الجامعة بعد موافقة مجلس التعليم العالي على استحداثها في شباط الماضي، تمثل خطوة استراتيجية من جانب الجامعة لتعزيز التعليم المهني والتقني على المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبار التعليم التقني عاملا أساسيا في زيادة فرص التوظيف للشباب ودعم الاقتصاد.

--(بترا)

س ع/ع أ/ف ق

28/06/2025 13:39:47