استحداث 6 برامج دبلوم في الكلية التقنية بجامعة اليرموك
إربد 28 حزيران (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على استحداث 6 برامج على مستوى الدبلوم المتوسط في الكلية التقنية بجامعة اليرموك، اعتبارا من العام الجامعي القادم 2025-2026.
وبحسب بيان للجامعة، اليوم السبت، تتضمن البرامج الجديدة: تكنولوجيا أشباه الموصلات، تصميم المحتوى الرقمي، إدارة فنون الطهي، إدارة عمليات وكالات السفر، وهندسة الإنشاءات وهي برامج تقنية تأتي في سياق جهود الجامعة لتطوير التعليم التقني، وتعزيز كفاءة الخريجين، وربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.
من جهته، قال رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مساد، إن هذه البرامج تعكس الرؤية الاستراتيجية للجامعة فيما يخص تحديث البرامج الأكاديمية وتطوير المهارات العملية للطلبة، بما يتوافق مع المتطلبات الديناميكية لسوق العمل والمجالات التكنولوجية والاقتصادية الحديثة، وبالتالي توفير فرص تشغيلية حقيقية لخريجيها محليا ودوليا.
وأضاف أن الكلية التقنية، بوصفها الكلية الأحدث على مستوى الجامعة بعد موافقة مجلس التعليم العالي على استحداثها في شباط الماضي، تمثل خطوة استراتيجية من جانب الجامعة لتعزيز التعليم المهني والتقني على المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبار التعليم التقني عاملا أساسيا في زيادة فرص التوظيف للشباب ودعم الاقتصاد.
--(بترا)
س ع/ع أ/ف ق
28/06/2025 13:39:47
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