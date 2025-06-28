مايجريت وجايكا تطلقان مشروعا لتعزيز الابتكار في الأردن

مايجريت وجايكا تطلقان مشروعا لتعزيز الابتكار في الأردن
عمان 28 حزيران (بترا)- أعلنت شركة مايجريت عن توقيع شراكة رسمية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لإطلاق مشروع NINJA (الابتكار القادم مع اليابان) في الأردن.
وجرى حفل التوقيع في مكاتب "جايكا" في عمّان، بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات في "مايجريت" أحمد يغمور، والممثل الرئيسي لمكتب "جايكا" في الأردن موريهاتا شينغو، ما يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز ريادة الأعمال والابتكار الشامل في البلاد.
ويهدف مشروع NINJA، الذي يمتد على مدار 8 أشهر من حزيران الحالي وحتى آذار 2026، إلى دعم الشركات الناشئة، مع تركيز خاص على تمكين الشباب والنساء واللاجئين. ومن خلال هذه الشراكة، تسعى "مايجريت" و"جايكا" إلى تقوية منظومة ريادة الأعمال في الأردن ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل.
وتأتي هذه المبادرة بدعم سخي من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لتوفير برامج تدريب مصممة خصيصًا، ولدعم تطوير النماذج الأولية، بالإضافة إلى إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق وتسريع نمو المشاريع الاجتماعية الواعدة وربطها بالمستثمرين والشركاء في النظام البيئي.
وقال رئيس مجلس إدارة "مايجريت"، نادر نعمة:
"تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم الابتكار والتنمية الشاملة، وسيشكّل مشروع NINJA نقطة تحوّل لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة في الأردن".
من جانبه، قال موريهاتا شينغو، "تفخر جايكا بدعم مبادرات تخلق فرصًا حقيقية للشباب والنساء والمجتمعات الأقل حظًا، ونؤمن بأن هذا التعاون سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن".
وتُعد هذه الشراكة تجسيدًا لرؤية مشتركة لبناء مشهد ريادي قوي وشامل يُطلق العنان للإمكانات، ويحرّك عجلة الابتكار، ويُحدث أثرًا مستدامًا في الأردن والمنطقة.
يُذكر أن "مايجريت" هي شركة أردنية رائدة في خدمات الأعمال، تعمل على تمكين الشركات من مختلف القطاعات في المملكة والشرق الأوسط من إنشاء وتشغيل أعمالها بتكلفة ومخاطر منخفضة. كما تقوم بتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع باتباع أفضل الممارسات في علم إدارة المشاريع، بالإضافة إلى تصميم وإنشاء وإدارة بيئات عمل ومراكز أعمال مجهزة بجميع المرافق والأدوات اللازمة، وبأعلى المعايير لجذب الاستثمارات ودعم مختلف الشركات.
--(بترا)
ص خ/أ م/ف ق
28/06/2025 13:52:20
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