مايجريت وجايكا تطلقان مشروعا لتعزيز الابتكار في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 حزيران (بترا)- أعلنت شركة مايجريت عن توقيع شراكة رسمية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لإطلاق مشروع NINJA (الابتكار القادم مع اليابان) في الأردن.

وجرى حفل التوقيع في مكاتب "جايكا" في عمّان، بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات في "مايجريت" أحمد يغمور، والممثل الرئيسي لمكتب "جايكا" في الأردن موريهاتا شينغو، ما يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز ريادة الأعمال والابتكار الشامل في البلاد.

ويهدف مشروع NINJA، الذي يمتد على مدار 8 أشهر من حزيران الحالي وحتى آذار 2026، إلى دعم الشركات الناشئة، مع تركيز خاص على تمكين الشباب والنساء واللاجئين. ومن خلال هذه الشراكة، تسعى "مايجريت" و"جايكا" إلى تقوية منظومة ريادة الأعمال في الأردن ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل.

وتأتي هذه المبادرة بدعم سخي من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لتوفير برامج تدريب مصممة خصيصًا، ولدعم تطوير النماذج الأولية، بالإضافة إلى إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق وتسريع نمو المشاريع الاجتماعية الواعدة وربطها بالمستثمرين والشركاء في النظام البيئي.

وقال رئيس مجلس إدارة "مايجريت"، نادر نعمة:

"تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم الابتكار والتنمية الشاملة، وسيشكّل مشروع NINJA نقطة تحوّل لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة في الأردن".

من جانبه، قال موريهاتا شينغو، "تفخر جايكا بدعم مبادرات تخلق فرصًا حقيقية للشباب والنساء والمجتمعات الأقل حظًا، ونؤمن بأن هذا التعاون سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن".

وتُعد هذه الشراكة تجسيدًا لرؤية مشتركة لبناء مشهد ريادي قوي وشامل يُطلق العنان للإمكانات، ويحرّك عجلة الابتكار، ويُحدث أثرًا مستدامًا في الأردن والمنطقة.

يُذكر أن "مايجريت" هي شركة أردنية رائدة في خدمات الأعمال، تعمل على تمكين الشركات من مختلف القطاعات في المملكة والشرق الأوسط من إنشاء وتشغيل أعمالها بتكلفة ومخاطر منخفضة. كما تقوم بتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع باتباع أفضل الممارسات في علم إدارة المشاريع، بالإضافة إلى تصميم وإنشاء وإدارة بيئات عمل ومراكز أعمال مجهزة بجميع المرافق والأدوات اللازمة، وبأعلى المعايير لجذب الاستثمارات ودعم مختلف الشركات.

--(بترا)

ص خ/أ م/ف ق

28/06/2025 13:52:20





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