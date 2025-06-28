يوم طبي مجاني في نادي معلمي الطفيلة غدا
الطفيلة 28 حزيران (بترا)- تنظم جمعية الهلال الأحمر الأردني - فرع الطفيلة، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ونادي معلمي الطفيلة، يوم غد الأحد، يوما طبيا مجانيا في قاعات النادي، لجميع فئات المجتمع في الطفيلة.
ويتضمن اليوم الطبي تقديم المعالجات الطبية لجميع الفئات العمرية، ضمن عيادات طبية في تخصص الطب العام، مع تقديم العلاجات المناسبة للمراجعين بإشراف طاقم طبي، وممرضين، ومتخصصين.
ويبدأ اليوم الطبي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
--(بترا)
س م/ ع أ/ف ق
28/06/2025 13:55:22
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