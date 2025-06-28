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يوم طبي مجاني في نادي معلمي الطفيلة غدا

يوم طبي مجاني في نادي معلمي الطفيلة غدا

2025-06-28 07:05:50
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 28 حزيران (بترا)- تنظم جمعية الهلال الأحمر الأردني - فرع الطفيلة، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ونادي معلمي الطفيلة، يوم غد الأحد، يوما طبيا مجانيا في قاعات النادي، لجميع فئات المجتمع في الطفيلة.
ويتضمن اليوم الطبي تقديم المعالجات الطبية لجميع الفئات العمرية، ضمن عيادات طبية في تخصص الطب العام، مع تقديم العلاجات المناسبة للمراجعين بإشراف طاقم طبي، وممرضين، ومتخصصين.
ويبدأ اليوم الطبي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
--(بترا)
س م/ ع أ/ف ق
28/06/2025 13:55:22

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