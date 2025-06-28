اختتام فعاليات شهر الموسيقى بحفل للموسيقار طلال أبو الراغب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 حزيران (بترا)- اختتمت وزارة السياحة والآثار، مساء أمس الجمعة، فعاليات "شهر الموسيقى" الذي أطلقته بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، احتفاءً بيوم الموسيقى العالمي، وذلك بحفل موسيقي أحياه الموسيقار الأردني طلال أبو الراغب على مسرح الأوديون وسط العاصمة عمّان، بحضور وزيرة السياحة والآثار لينا عناب.

وأكدت الوزيرة عناب أن تنظيم فعاليات "شهر الموسيقى" يعكس حرص الوزارة على توظيف الفنون والثقافة كأدوات فاعلة في تعزيز الحركة السياحية في المملكة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسهم في تنويع المنتج السياحي، واستقطاب فئات جديدة من الزوار من داخل الأردن وخارجه، من خلال تقديم تجارب ثقافية غنية في مواقع سياحية وأثرية متنوعة.

وبيّنت أن تفاعل الجمهور الواسع مع العروض الموسيقية يعكس شغف المجتمع بالفنون، ويعزز مكانة الأردن كوجهة ثقافية نابضة بالحياة، لافتة إلى أن الوزارة ستواصل دعم البرامج التي تربط السياحة بالثقافة والفنون لما لها من أثر مباشر في تنشيط السياحة الداخلية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي.

ويأتي هذا الحفل تتويجًا لسلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية التي أقيمت طيلة شهر حزيران في عدد من محافظات المملكة، واستهدفت جمهورًا واسعًا من محبي الموسيقى والفنون من المواطنين والزوار، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز النشاط الثقافي وتنشيط الحركة السياحية المحلية والوافدة.

وخلال الحفل، قدّم الموسيقار طلال أبو الراغب الطفلة لمياء التلاوي على آلة الكمان، والطفل تروي صويص على آلة البيانو، في لفتة فنية مميزة هدفت إلى تسليط الضوء على المواهب الموسيقية الناشئة، وتأكيد أهمية إتاحة الفرصة للأطفال لاكتشاف مهاراتهم وتنميتها من خلال دراسة الموسيقى بشكل أكاديمي، باعتبار أن رعاية الجيل الجديد من الفنانين الصغار تُعد استثمارًا في مستقبل المشهد الثقافي الوطني.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض الفنية المميزة، قدّمها نخبة من أبرز الموسيقيين الأردنيين إلى جانب فرق موسيقية متنوعة. كما شملت الفعاليات سلسلة من العروض السينمائية ضمن مبادرة "سينما ع"، التي أُقيمت في منطقة جبل عمّان/نوفة وعدد من المحافظات، والتي عُرض خلالها أفلام عالمية ومحلية ذات طابع موسيقي.

وافتُتح برنامج فعاليات "شهر الموسيقى" في الرابع من حزيران الحالي بعرض لفرقة "حرقة كرت" في معهد الفسيفساء بمدينة مادبا، وحفل موسيقي للفنان طارق الجندي في ساحة قلعة عجلون، وحفل لفرقة النشامى في قلعة السلع بمحافظة الطفيلة، وعرض لفرقة معان للفنون الشعبية في مدينة الفحيص.

وتواصلت الفعاليات بعرض موسيقي لفرقة "أوكتاف" في ساحة عقبة بن نافع بمدينة السلط، وحفلات موسيقية في مناطق مختلفة في العاصمة عمّان للفنان علاء المعايطة في منطقة جبل اللويبدة/دوار باريس، والفنان معتز عبده في ساحة فيصل بوسط البلد، وحفل للفنان سامح صبحي في شارع الرينبو.

كما أُقيم حفل موسيقي للموسيقار طارق الناصر في المدرج الروماني بالعاصمة عمّان، وحفل لفرقة "أوتوستراد" على المدرج في مدينة أم قيس، وحفل للفنان رامي شفيق في مدينة الحسن للشباب بمحافظة إربد.

وإلى جانب الحفل الموسيقي الذي أحياه الموسيقار طلال أبو الراغب على مسرح الأوديون، أُقيم حفل لفرقة راحوب في محافظة المفرق.

كما تضمنت فعاليات "شهر الموسيقى" سلسلة من العروض السينمائية الموسيقية ضمن مبادرة "سينما ع"، التي أُقيمت في جبل عمّان/نوفة وعدد من المحافظات، واشتملت على عروض لأفلام عالمية ومحلية ذات طابع موسيقي مثل:

Singin' in the Rain، أحلام عابرة، قصة سليمان، سامية، سليم، Vermiglio، حيث تبكي أشجار الزيتون، الأشباح، وغيرها.

يُشار إلى أن جميع الفعاليات كانت مجانية، وبعضها تطلّب تسجيلًا مسبقًا، وأُقيمت في أماكن عامة مفتوحة ومتاحة للجميع، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وإثراء الحياة الثقافية في مختلف مناطق المملكة.

--(بترا)

ح خ/أ م/ف ق

28/06/2025 13:28:20