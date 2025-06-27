(كابتن معان) يعتزل الكرة .. ويكشف الاسباب

خبرني - قرر قائد فريق معان لكرة القدم إبراهيم الرواد، وضع حد لمشواره في اللعبة، رغم قدرته على العطاء في ميادين الكرة لفترة أطول، وذلك بسبب ظرفين أجبراه على اتخاذ هذا القرار في الفترة الماضية.

وكان الرواد أحد ركائز فريق معان الذي شارك للمرة الأولى بدوري المحترفين في الموسم 2020، وكان عنصرا مهما في الفريق حتى الموسم الأخير الذي تسبب في عودة النادي لمصاف أندية دوري الدرجة الأولى، بعد 5 مواسم قضاها بين الكبار، وكان علامة فارقة في العديد من الفترات.

وتحدث الرواد البالغ من العمر 29 عاما، عن أسفه لاتخاذ هذا القرار في الفترة الحالية، مفيدا بأن القرار كان صعبا عليه بسبب تركه لأكثر الأمور محبة له في حياته، وهو ممارسة اللعبة التي جعلته رمزا من رموز النادي وأحد ممثلي أندية الجنوب بين الكبار.

وأضاف الرواد في حديثه لـ”الغد”، أنه اللاعب الوحيد الذي استمر طوال 5 مواسم بين جدران النادي في دوري المحترفين، إلى جانب اعتباره اللاعب الوحيد من أبناء مدينة معان الذي صعد مع الفريق من دوري المظاليم وصولا لدوري الأضواء، وهو ما جعله قائدا للفريق طوال الفترة الماضية.

وتابع: “هبوط نادي معان للمرة الأولى منذ مشاركته بدوري المحترفين إلى دوري الأولى، إلى جانب حصولي على وظيفة بقطاع الهندسة التي أمتلك شهادة جامعية بها، ساهما في اتخاذي قرار الاعتزال رغم ترددي كثيرا في المرحلة الماضية، إلا أنني أراه الأنسب نظرا لعدم قدرتي على اللعب والعمل في الوقت نفسه، بسبب ضيق الوقت وعملي بمحافظة معان”.

وأشار الرواد إلى أن الظروف المالية في أندية المحترفين، وصعوبة الحصول على المستحقات المالية في موعدها المحدد، يجبر اللاعبين على التوجه للعمل بالقطاع الخاص وعدم الاعتماد على مصدر الدخل من اللعبة، مؤكدا بأنه تلقى عرضين من البقعة والجزيرة قبل بدء الاستعدادات لدوري المحترفين من أجل الانضمام لأحدهما خلال الفترة الماضية.

وزاد: “على الرغم من عدم لعبي كمهاجم صريح، إلا أنني أعد الهداف التاريخي لنادي معان في بطولات المحترفين برصيد 23 هدفا، رغم غيابي لفترات طويلة أيضا بسبب إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، وإصابات أخرى بفترات مختلفة، وقرار الاعتزال صعب لكن هذه سنة الحياة”.

وتحدث الراود عن التجربة الاحترافية الوحيدة التي خاضها في مسيرته مع فريق طرابلس اللبناني في العام 2023، مشيرا إلى أنها كانت جيدة ونجح من خلالها بتحقيق الهدف مع الفريق بالثبات بالدوري الممتاز، مؤكدا بأنه شعر بقيمة الاحتراف كلاعب أجنبي مع الفريق، والتقدير الذي حظي به من النادي والجماهير.

واستطرد: “أرى بأن عودة نادي معان لدوري المحترفين من جديد أمر صعب، لأن النادي لم يهتم بالفئات العمرية في السنوات الماضية بشكل جيد، إضافة إلى عدم الزج بلاعبين من أبناء النادي مع الفريق، والاعتماد بشكل سنوي على لاعبين جدد، وهبوط النادي كان بسبب زيادة عدد الفرق الهابطة إلى 4 فرق في الموسم الماضي، والكرة الأردنية يجب أن تتخذ طريقا مغايرا بعد تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم، من حيث الاهتمام بجميع الأندية واللاعبين من مختلف المحافظات”.