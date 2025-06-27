كودجو: أشعر بسعادة كبيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

أبوظبي‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬النجم‭ ‬التوجولي‭ ‬الدولي‭ ‬لابا‭ ‬كودجو،‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي،‭ ‬عن‭ ‬شعوره‭ ‬بالفخر‭ ‬لحصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬الوداد‭ ‬المغربي‭ ‬2‭ /‬1‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمونديال‭ ‬الأندية‭ ‬بأمريكا‭.‬

وحصل‭ ‬العين‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬بالمجموعة‭ ‬أمام‮ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬1‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬صفر6‭/‬،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

‮ ‬ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للعين‭ ‬عن‭ ‬كودجو‭ ‬تأكيده‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬‮«‬بفخر‭ ‬كبير‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الوداد‭ ‬المغربي‭ ‬جاء‭ ‬كرد‭ ‬اعتبار‭ ‬للفريق،‭ ‬وكتجسيد‭ ‬لروح‭ ‬الانتماء‭ ‬والكبرياء‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬الزعيم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬لابا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للمباراة‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬وفخور‭ ‬للغاية‭ ‬بتمثيل‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬عالمية‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭. ‬لقد‭ ‬لعبنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كرامتنا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اسم‭ ‬النادي،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬جماهيرنا‭ ‬التي‭ ‬وقفت‭ ‬خلفنا‭ ‬بكل‭ ‬حب‭ ‬رغم‭ ‬الخسارتين‭ ‬السابقتين‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أهدي‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬لزملائي،‭ ‬وللجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬ولكل‭ ‬من‭ ‬ساندنا،‭ ‬الفوز‭ ‬لا‭ ‬يقاس‭ ‬فقط‭ ‬بالنقاط،‭ ‬بل‭ ‬بالروح‭ ‬التي‭ ‬تظهرها‭ ‬داخل‭ ‬الملعب،‭ ‬وقد‭ ‬برهنا‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬لابا‭: ‬‮«‬سنواصل‭ ‬الكفاح،‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬لأننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بهذا‭ ‬الفريق،‭ ‬ونؤمن‭ ‬أن‭ ‬جماهير‭ ‬العين‭ ‬تستحق‭ ‬منا‭ ‬الأفضل‭ ‬دائما‭. ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬علمتنا‭ ‬الكثير،‭ ‬وسنعود‭ ‬أقوى‮»‬‭. ‬