إيفيتش: فخور بمشوارنا في مونديال الأندية

إيفيتش: فخور بمشوارنا في مونديال الأندية
أبوظبي – (د ب أ): أعرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، عن سعادته بالمردود الذي قدمه فريقه في مونديال الأندية بأمريكا، وكذلك بالفوز المثير على الوداد المغربي 2 /1 في ختام دور المجموعات.
وقدم إيفيتش شكره لجماهير العين على دعمها المتواصل، وإلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على التنظيم الاحترافي للبطولة في نسختها الأولى بنظامها الموسع.
وحصل العين على أول ثلاث نقاط له في البطولة، بعدما خسر في أول مباراتين بالمجموعة أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5/1 ومانشستر سيتي الإنجليزي صفر6/، ليحتل المركز الثالث.
على الجانب الآخر تلقى الوداد الهزيمة الثالثة في دور المجموعات، بعد الهزيمة صفر2/ أمام مانشستر سيتي و4/1 أمام يوفنتوس.
ونقل الموقع الرسمي للعين عن إيفيتش قوله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «البداية لم تكن سهلة، لكننا فهمنا سريعا أنه لا يجب أن نخشى شيئا، لم نغير الكثير في أسلوبنا، فقط قمنا بما يلزم. أردنا أن نثبت لأنفسنا ولجماهيرنا أننا نملك القدرة على الفوز».
وأضاف: «الفوز على الوداد هو خطوة معنوية مهمة، ويؤكد أننا فريق يرفض الاستسلام، ويتمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة. أنا فخور بما قدمه اللاعبون من التزام ورغبة في التعويض، رغم التحديات التي واجهناها أمام فرق عالمية».
وختم حديثه بالقول: «نعلم أن الطريق لا يزال طويلا، لكننا سنواصل العمل، وسنظل نقاتل من أجل نادينا، وجماهيرنا التي نكن لها كل الامتنان. هذه البطولة منحتنا دروسا ثمينة، وسنعود أقوى».
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