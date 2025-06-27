إيفيتش: فخور بمشوارنا في مونديال الأندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

أبوظبي‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬الصربي‭ ‬فلاديمير‭ ‬إيفيتش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لنادي‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمردود‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬بأمريكا،‭ ‬وكذلك‭ ‬بالفوز‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬الوداد‭ ‬المغربي‭ ‬2‭ /‬1‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وقدم‭ ‬إيفيتش‭ ‬شكره‭ ‬لجماهير‭ ‬العين‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المتواصل،‭ ‬وإلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬الاحترافي‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى‭ ‬بنظامها‭ ‬الموسع‭.‬

وحصل‭ ‬العين‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬بالمجموعة‭ ‬أمام‮ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬1‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬صفر6‭/‬،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬تلقى‭ ‬الوداد‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬صفر2‭/ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬و4‭/‬1‭ ‬أمام‮ ‬يوفنتوس‭.‬

‮ ‬ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للعين‭ ‬عن‭ ‬إيفيتش‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬البداية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سهلة،‭ ‬لكننا‭ ‬فهمنا‭ ‬سريعا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نخشى‭ ‬شيئا،‭ ‬لم‭ ‬نغير‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬أسلوبنا،‭ ‬فقط‭ ‬قمنا‭ ‬بما‭ ‬يلزم‭. ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نثبت‭ ‬لأنفسنا‭ ‬ولجماهيرنا‭ ‬أننا‭ ‬نملك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الوداد‭ ‬هو‭ ‬خطوة‭ ‬معنوية‭ ‬مهمة،‭ ‬ويؤكد‭ ‬أننا‭ ‬فريق‭ ‬يرفض‭ ‬الاستسلام،‭ ‬ويتمسك‭ ‬بالأمل‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭. ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬التعويض،‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهناها‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬عالمية‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬حديثه‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طويلا،‭ ‬لكننا‭ ‬سنواصل‭ ‬العمل،‭ ‬وسنظل‭ ‬نقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نادينا،‭ ‬وجماهيرنا‭ ‬التي‭ ‬نكن‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬الامتنان‭. ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬منحتنا‭ ‬دروسا‭ ‬ثمينة،‭ ‬وسنعود‭ ‬أقوى‮»‬‭. ‬