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الهلال يبلغ ثمن النهائي ويواجه سيتي

الهلال يبلغ ثمن النهائي ويواجه سيتي

2025-06-27 08:02:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

ناشفيل‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جيوديس‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬ناشفيل،‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭.‬

وحقق‭ ‬الهلال‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬سيموني‭ ‬إينزاغي‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬يونيو‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وسالزبورغ‭ ‬سلبا‭. ‬واحتل‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط،‭ ‬ضاربا‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬5‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬سيلعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬سالزبورغ‭ ‬3‭-‬0‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭.‬

وكان‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬الوداد‭ ‬المغربي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭.‬

وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬للهلال‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الرابعة،‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬تعادلات‭ ‬و4‭ ‬خسارات‭.‬

وحفظ‭ ‬الهلال‭ ‬ماء‭ ‬وجه‭ ‬الأندية‭ ‬العربية،‭ ‬بعدما‭ ‬غادر‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬والوداد‭ ‬المغربي‭ ‬والترجي‭ ‬التونسي‭ ‬والعين‭ ‬الإماراتي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

تمكن‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬للهلال‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬الحارس‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬ناصر‭ ‬الدوسري‭ (‬23‭). ‬وأسفرت‭ ‬هجمات‭ ‬الهلال‭ ‬المرتدة‭ ‬المتتالية‭ ‬هدفا‭ ‬ثانيا‭ ‬عبر‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركوس‭ ‬ليوناردو‭ ‬بعدما‭ ‬استلم‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش،‭ ‬راوغ‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬الحارس‭ ‬وسدد‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ (‬90+5‭).‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬لينكولن‭ ‬فايننشال‭ ‬فيلد‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا،‭ ‬حسم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

افتتح‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬التسجيل‭ ‬بعدما‭ ‬استلم‭ ‬تمريرة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام،‭ ‬انطلق‭ ‬بالكرة‭ ‬وراوغ‭ ‬الفرنسي‭ ‬جوان‭ ‬غادو‭ ‬قبل‭ ‬تسديدها‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ (‬40‭).‬

وأضاف‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬هدفا‭ ‬ثانيا‭ ‬حين‭ ‬حضّر‭ ‬له‭ ‬فينيسيوس‭ ‬الكرة‭ ‬بكعب‭ ‬قدمه‭ ‬وسددها‭ ‬زاحفة‭ ‬إلى‭ ‬يمين‭ ‬المرمى‭ (‬45+3‭).‬

وأنهى‭ ‬الشاب‭ ‬غونسالو‭ ‬غارسيا‭ ‬الأمور‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬بعد‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬وخطأ‭ ‬دفاعي‭ ‬استغله‭ ‬للانفراد‭ ‬والتسجيل‭ (‬84‭).‬

حقق‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬فوزا‭ ‬معنويا‭ ‬على‭ ‬الوداد‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أودي‭ ‬فيلد‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬منتفضا‭ ‬لخسارتيه‭ ‬القاسيتين‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬0‭-‬5‭ ‬وسيتي‭ ‬0‭-‬6‭.‬

سيتي‭ ‬يرد‭ ‬اعتباره‭ ‬من‭ ‬يوفنتوس‭ ‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬كامبينغ‭ ‬وورلد‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬أورلاندو‭ ‬وفي‭ ‬إعادة‭ ‬لمواجهتهما‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬يوفنتوس‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬تورينو،‭ ‬رد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬اعتباره‭ ‬من‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭.‬

واستحق‭ ‬سيتي‭ ‬إنهاء‭ ‬المجموعة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬وتقدم‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة‭ ‬عبر‭ ‬البلجيكي‭ ‬جيريمي‭ ‬ديكو‭ ‬الذي‭ ‬تخلص‭ ‬من‭ ‬الفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬كالولو‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬متقنة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الجزائري‭ ‬ريان‭ ‬آيت‭-‬نوري‭ ‬وسدد‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬9‭).‬

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