الهلال يبلغ ثمن النهائي ويواجه سيتي

الهلال يبلغ ثمن النهائي ويواجه سيتي
ناشفيل - (أ ف ب): بلغ الهلال السعودي الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية بكرة القدم، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي 2-0 على ملعب جيوديس بارك في ناشفيل، محتلا المركز الثاني خلف ريال مدريد الإسباني في منافسات المجموعة الثامنة.
وحقق الهلال فوزه الأول مع مدربه الإيطالي سيموني إينزاغي منذ انتقاله إليه في 5 يونيو قادما من إنتر ميلان، بعدما كان تعادل في أول مباراتين مع ريال مدريد 1-1 وسالزبورغ سلبا. واحتل الفريق السعودي المركز الثاني بخمس نقاط، ضاربا موعدا مع مانشستر سيتي الإنكليزي الفائز على يوفنتوس الإيطالي 5-2 في المجموعة السابعة في ثمن النهائي، فيما سيلعب ريال مدريد الفائز على سالزبورغ 3-0 مع يوفنتوس.
وكان العين الإماراتي قد فاز على الوداد المغربي 2-1 في منافسات المجموعة السابعة في وقت سابق.
وهذا الفوز الرابع للهلال بطل آسيا أربع مرات، في مشاركته الرابعة، مقابل 4 تعادلات و4 خسارات.
وحفظ الهلال ماء وجه الأندية العربية، بعدما غادر الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي من دور المجموعات.
تمكن سالم الدوسري من افتتاح التسجيل للهلال بتسديدة من فوق الحارس إثر تمريرة من ناصر الدوسري (23). وأسفرت هجمات الهلال المرتدة المتتالية هدفا ثانيا عبر البرازيلي ماركوس ليوناردو بعدما استلم كرة من البرتغالي روبن نيفيش، راوغ من بعدها الحارس وسدد الكرة في مرماه (90+5).
وعلى ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا، حسم ريال مدريد فوزه الثاني بقيادة مدربه الجديد شابي ألونسو، في الشوط الأول.
افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل بعدما استلم تمريرة طويلة من الإنكليزي جود بيلينغهام، انطلق بالكرة وراوغ الفرنسي جوان غادو قبل تسديدها في المرمى (40).
وأضاف الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي هدفا ثانيا حين حضّر له فينيسيوس الكرة بكعب قدمه وسددها زاحفة إلى يمين المرمى (45+3).
وأنهى الشاب غونسالو غارسيا الأمور بهدف ثالث بعد هجمة مرتدة وخطأ دفاعي استغله للانفراد والتسجيل (84).
حقق العين الإماراتي فوزا معنويا على الوداد المغربي على ملعب أودي فيلد في واشنطن، منتفضا لخسارتيه القاسيتين أمام يوفنتوس 0-5 وسيتي 0-6.
سيتي يرد اعتباره من يوفنتوس
وعلى ملعب «كامبينغ وورلد ستاديوم» في أورلاندو وفي إعادة لمواجهتهما في دور المجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم حين فاز يوفنتوس 2-0 في تورينو، رد مانشستر سيتي اعتباره من «السيدة العجوز».
واستحق سيتي إنهاء المجموعة بالعلامة الكاملة، إذ كان الطرف الأفضل وتقدم رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا منذ الدقيقة التاسعة عبر البلجيكي جيريمي ديكو الذي تخلص من الفرنسي بيار كالولو بعد تمريرة متقنة أخرى من الوافد الجديد الجزائري ريان آيت-نوري وسدد في الشباك (9).
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