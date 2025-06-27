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عائلتا الفرنسيين المعتقلين في إيران تنددان بـ"اختفاء قسري"

عائلتا الفرنسيين المعتقلين في إيران تنددان بـ"اختفاء قسري"

2025-06-27 08:02:36
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نددت‭ ‬عائلتا‭ ‬ومحامو‭ ‬الفرنسيين‭ ‬سيسيل‭ ‬كولر‭ ‬وجاك‭ ‬باريس‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬اعوام،‭ ‬الجمعة‭ ‬بـ«اختفائهما‭ ‬القسري‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬قصفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬الإثنين‭ ‬سجن‭ ‬إيوين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬حيث‭ ‬كانا‭ ‬محتجزين‭. ‬وقالت‭ ‬نويمي‭ ‬كولر‭ ‬شقيقة‭ ‬سيسيل‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬نجهل‭ ‬مصير‭ ‬سيسيل‭ ‬وجاك‭. ‬نجهل‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانا‭ ‬لا‭ ‬يزالان‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬ونجهل‭ ‬مكان‭ ‬وجودهما‮»‬،‭ ‬مطالبة‭ ‬بالحصول‭ ‬‮«‬فورا‭ ‬على‭ ‬دليل‭ ‬يثبت‭ ‬أنهما‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬آن‭ ‬لور‭ ‬باري‭ ‬ابنة‭ ‬جاك‭ ‬‮«‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬خطورة‭ ‬الوضع،‭ ‬أتحدث‭ ‬اليوم‭ ‬أمامكم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬لأنني‭ ‬أخشى‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬والدي‮»‬‭ ‬البالغ‭ ‬72‭ ‬عاما،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نواجه‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬تهدد‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬واعلنت‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬الايرانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬نقلت‮»‬‭ ‬معتقلين‭ ‬في‭ ‬إيوين‭ ‬الى‭ ‬سجون‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬طهران،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬عددهم‭ ‬او‭ ‬هوياتهم،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬طالت‭ ‬السجن‭ ‬المذكور‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬وخلفت‭ ‬قتلى‭. ‬

وقالت‭ ‬محامية‭ ‬العائلتين‭ ‬شيرين‭ ‬أردكاني‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نتحدث‭ ‬فيه،‭ ‬فان‭ ‬سيسيل‭ ‬وجاك،‭ ‬وهما‭ ‬رهينتا‭ ‬دولة‭ ‬معتقلان‭ ‬تعسفا‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬وحشي‭ ‬وغير‭ ‬إنساني‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬يعتبران‭ ‬مفقودين‭. ‬وبموجب‭ ‬القانون،‭ ‬إنه‭ ‬اختفاء‭ ‬قسري‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكونان‭ ‬نقلا‭ ‬الى‭ ‬سجن‭ ‬آخر‭ (...) ‬وقد‭ ‬يكونان‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬،‭ ‬وربما‭ ‬نقلا‭ ‬‮«‬الى‭ ‬سجون‭ ‬سرية‮»‬‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬لسجن‭ ‬إيوين‭ ‬مصدرها‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ميزان‭ ‬اونلاين‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬الإيرانية‭ ‬جدرانا‭ ‬محطمة‭ ‬وسقوفا‭ ‬منهارة‭ ‬وأكواما‭ ‬من‭ ‬الركام‭ ‬تقوم‭ ‬رافعات‭ ‬بإزالتها‭. ‬

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