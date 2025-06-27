عائلتا الفرنسيين المعتقلين في إيران تنددان بـ"اختفاء قسري"

عائلتا الفرنسيين المعتقلين في إيران تنددان بـ"اختفاء قسري"
باريس – (أ ف ب): نددت عائلتا ومحامو الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس المعتقلين في إيران منذ ثلاثة اعوام، الجمعة بـ«اختفائهما القسري» بعدما قصفت اسرائيل الإثنين سجن إيوين في طهران حيث كانا محتجزين. وقالت نويمي كولر شقيقة سيسيل في مؤتمر صحفي «نجهل مصير سيسيل وجاك. نجهل ما إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة ونجهل مكان وجودهما»، مطالبة بالحصول «فورا على دليل يثبت أنهما على قيد الحياة».
وقالت آن لور باري ابنة جاك «بالنظر الى خطورة الوضع، أتحدث اليوم أمامكم للمرة الأولى لأنني أخشى على حياة والدي» البالغ 72 عاما، مضيفة «نحن نواجه حالة طوارئ تهدد الحياة». واعلنت السلطة القضائية الايرانية الثلاثاء أنها «نقلت» معتقلين في إيوين الى سجون اخرى في محافظة طهران، من دون أن تحدد عددهم او هوياتهم، وذلك غداة ضربة إسرائيلية طالت السجن المذكور الواقع في العاصمة وخلفت قتلى.
وقالت محامية العائلتين شيرين أردكاني «في الوقت الذي نتحدث فيه، فان سيسيل وجاك، وهما رهينتا دولة معتقلان تعسفا في شكل وحشي وغير إنساني في إيران، يعتبران مفقودين. وبموجب القانون، إنه اختفاء قسري». واضافت «قد يكونان نقلا الى سجن آخر (...) وقد يكونان تحت الأنقاض»، وربما نقلا «الى سجون سرية». وأظهرت صور لسجن إيوين مصدرها موقع «ميزان اونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية جدرانا محطمة وسقوفا منهارة وأكواما من الركام تقوم رافعات بإزالتها.
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