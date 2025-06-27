طيران الخليج تعاود تسيير رحلاتها إلى عمّان وبغداد والنجف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معاودة‭ ‬تسيير‭ ‬رحلاتها‭ ‬المجدولة‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان،‭ ‬وبغداد‭ ‬والنجف‭ ‬بجمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬28‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬موضحةً‭ ‬الناقلة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬انتظام‭ ‬بقية‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬شبكتها‭ ‬بحسب‭ ‬جدولة‭ ‬الرحلات‭ ‬المعلنة‭.‬

وأعربت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لعملائها‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬تفهمهم‭ ‬للظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭ ‬وأثرت‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬رحلاتها،‭ ‬مع‭ ‬تأكيدها‭ ‬أن‭ ‬سلامة‭ ‬مسافريها‭ ‬وأفراد‭ ‬طاقمها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أولويات‭ ‬الناقلة‭.‬

ويمكن‭ ‬للمسافرين‭ ‬تلقي‭ ‬أحدث‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬جدولة‭ ‬الرحلات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للناقلة‭ ‬‮«‬ gulfair ‭.‬ com ‮»‬‭.‬