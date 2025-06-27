طيران الخليج تعاود تسيير رحلاتها إلى عمّان وبغداد والنجف

طيران الخليج تعاود تسيير رحلاتها إلى عمّان وبغداد والنجف
أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، معاودة تسيير رحلاتها المجدولة من وإلى العاصمة الأردنية عمّان، وبغداد والنجف بجمهورية العراق، بدءاً من اليوم السبت الموافق 28 يونيو 2025، موضحةً الناقلة أنه تم انتظام بقية الرحلات إلى وجهات شبكتها بحسب جدولة الرحلات المعلنة.
وأعربت طيران الخليج عن شكرها لعملائها الكرام على تفهمهم للظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة وأثرت على سير رحلاتها، مع تأكيدها أن سلامة مسافريها وأفراد طاقمها هي من أهم أولويات الناقلة.
ويمكن للمسافرين تلقي أحدث المعلومات بشأن جدولة الرحلات من خلال تحميل تطبيق طيران الخليج، أو زيارة الموقع الإلكتروني للناقلة « gulfair . com ».
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