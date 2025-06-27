  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
طيران الخليج تعاود تسيير رحلاتها إلى عمّان وبغداد والنجف

طيران الخليج تعاود تسيير رحلاتها إلى عمّان وبغداد والنجف

2025-06-27 08:02:34
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معاودة‭ ‬تسيير‭ ‬رحلاتها‭ ‬المجدولة‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان،‭ ‬وبغداد‭ ‬والنجف‭ ‬بجمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬28‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬موضحةً‭ ‬الناقلة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬انتظام‭ ‬بقية‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬شبكتها‭ ‬بحسب‭ ‬جدولة‭ ‬الرحلات‭ ‬المعلنة‭.‬

وأعربت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لعملائها‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬تفهمهم‭ ‬للظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭ ‬وأثرت‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬رحلاتها،‭ ‬مع‭ ‬تأكيدها‭ ‬أن‭ ‬سلامة‭ ‬مسافريها‭ ‬وأفراد‭ ‬طاقمها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أولويات‭ ‬الناقلة‭.‬

ويمكن‭ ‬للمسافرين‭ ‬تلقي‭ ‬أحدث‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬جدولة‭ ‬الرحلات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للناقلة‭ ‬‮«‬ gulfair ‭.‬ com ‮»‬‭.‬

MENAFN27062025000055011008ID1109734532

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث