منظمات غير حكومية تطالب بعقوبات أوروبية على الرئيس التونسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعت‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬متوسطية‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كايا‭ ‬كالاس،‭ ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬ومسؤولين‭ ‬تتهمهم‭ ‬بانتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬محاموها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭. ‬

تم‭ ‬تبليغ‭ ‬الرسالة‭ ‬الأربعاء‭ ‬بواسطة‭ ‬المحاميين‭ ‬ويليام‭ ‬بوردون‭ ‬وفينسان‭ ‬برينغارت‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬لجنة‭ ‬احترام‭ ‬الحريات‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬وفدرالية‭ ‬التونسيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المواطنة‭ ‬بين‭ ‬الضفتين،‭ ‬والمركز‭ ‬اللبناني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والمنظمة‭ ‬الأورو‭-‬متوسطية‭ ‬للحقوق‭ (‬يوروميد‭ ‬رايتس‭). ‬

أرسلت‭ ‬المنظمات‭ ‬رسالة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬ردت‭ ‬عليها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأوروبية‭ ‬بتأكيد‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تتابع‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬كثب‮»‬‭. ‬في‭ ‬رسالتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬طالبت‭ ‬المنظمات‭ ‬بحزمة‭ ‬إجراءات‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬سعيّد‭ ‬ووزراء‭ ‬سابقين‭ ‬وحاليين‭ ‬ومسؤولين‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬وإدارة‭ ‬السجون،‭ ‬وكذلك‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬والبرلمان‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬مطالبها‭ ‬منع‭ ‬الدخول،‭ ‬وتجميد‭ ‬الحسابات‭ ‬المصرفية،‭ ‬وفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية،‭ ‬وحظر‭ ‬تزويد‭ ‬تونس‭ ‬بمعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬وخدمات‭ ‬مالية،‭ ‬وتجميد‭ ‬التمويلات‭ ‬الأوروبية‭ ‬لتونس‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الهجرة،‭ ‬وغيرها‭. ‬وكتب‭ ‬المحامون‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تجاوز‭ ‬خط‭ ‬جديد‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأوروبا‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬الصمت‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬تدهور‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬

منذ‭ ‬انفراد‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬يوليو‭ ‬2021‭ ‬بكامل‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬يصفها‭ ‬معارضوه‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬انقلاب‮»‬،‭ ‬استنكرت‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬تونسية‭ ‬وأجنبية‭ ‬تراجع‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬في‭ ‬تونس‭. ‬وتقبع‭ ‬شخصيات‭ ‬معارضة‭ ‬بارزة‭ ‬خلف‭ ‬القضبان‭ ‬وصدرت‭ ‬ضدها‭ ‬أحكام‭ ‬ثقيلة،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬النهضة‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬الذي‭ ‬حُكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التآمر‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‮»‬،‭ ‬وعبير‭ ‬موسي‭ ‬زعيمة‭ ‬الحزب‭ ‬الدستوري‭ ‬الحر‭ ‬المدافع‭ ‬عن‭ ‬سياسات‭ ‬عهدي‭ ‬الرئيسين‭ ‬بورقيبة‭ ‬وبن‭ ‬علي‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬سجن‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬النشطاء‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬المهاجرين‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬وأوقف‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬والمدونين‭ ‬والمحامين‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‭ ‬بموجب‭ ‬مرسوم‭ ‬رئاسي‭ ‬غايته‭ ‬المعلنة‭ ‬مكافحة‭ ‬‮«‬الأخبار‭ ‬الكاذبة‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬تعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬نشطاء‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذين‭ ‬ينددون‭ ‬بتفسيره‭ ‬الرسمي‭ ‬الفضفاض‭. ‬وبحسب‭ ‬معطيات‭ ‬الرابطة‭ ‬التونسية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬فقد‭ ‬تعرض‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬يناير‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬400‭ ‬شخص‭ ‬للمحاكمة‮»‬‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭.‬