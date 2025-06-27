طهران تستبعد إجراء محادثات نووية جديدة مع واشنطن وتقلّل من تأثير ضرباتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

طهران‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬نفت‭ ‬إيران‭ ‬الخميس‭ ‬عزمها‭ ‬استئناف‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬اتهمت‭ ‬واشنطن‭ ‬بالمبالغة‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬تأثير‭ ‬ضرباتها‭ ‬العسكرية‭. ‬

وأدت‭ ‬أخطر‭ ‬مواجهة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران‭ ‬إلى‭ ‬خروج‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬مسارها،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬ستجري‭ ‬مناقشات‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬فيما‭ ‬أعرب‭ ‬مبعوثه‭ ‬الخاص‭ ‬ستيف‭ ‬ويتكوف‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬‮«‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬شامل‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أكد‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬ينبغي‭ ‬عدم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بجدية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬خطة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬للبدء‭ ‬بمفاوضات‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬نفي‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬فيه‭ ‬المشرعون‭ ‬الإيرانيون‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬ملزم‮»‬‭ ‬يعلق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬اتهم‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬ترامب‭ ‬بـ«المبالغة‮»‬‭ ‬في‭ ‬تأثير‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أشار‭ ‬عراقجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالمنشآت‭ ‬النووية‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬كبيرة‮»‬‭. ‬

لكنّ‭ ‬ترامب‭ ‬أصرّ‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬الامريكية‭ ‬كانت‭ ‬مدمرة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬المواد‭ ‬النووية‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬تعرّض‭ ‬للقصف‭ ‬الأمريكي‭.‬

وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أثارت‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬مسربة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬جدلا‭ ‬بشأن‭ ‬مدى‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وبعد‭ ‬موجة‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬نووية‭ ‬وعسكرية‭ ‬والرد‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬منذ‭ ‬13‭ ‬يونيو،‭ ‬قصفت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ثلاث‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية‭ ‬رئيسية‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭.‬

وبحسب‭ ‬تقييم‭ ‬أولي‭ ‬سرّي‭ ‬نشرته‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬تؤد‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬سوى‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬لبضعة‭ ‬أشهر،‭ ‬دون‭ ‬تدمير‭ ‬مكوّناته‭ ‬الرئيسية‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬بيت‭ ‬هيغسيث‭ ‬أكد‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية‭ ‬كانت‭ ‬ناجحة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬للرئيس‭ ‬ترامب،‭ ‬وهاجم‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لتشكيكها‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬العملية‭. ‬

وكان‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬سي‭ ‬آي‭ ‬إيه‮»‬‭ ‬جون‭ ‬راتكليف‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية‭ ‬رئيسية‭ ‬عديدة‭ ‬دُمّرت‭ ‬وإعادة‭ ‬بنائها‭ ‬قد‭ ‬تستغرق‭ ‬سنوات‭ ‬عدّة‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬وجّه‭ ‬ضربة‭ ‬‮«‬موجعة‮»‬‭ ‬لمنشآت‭ ‬إيران‭ ‬النووية،‭ ‬لكنه‭ ‬اعتبر‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬‮«‬من‭ ‬المبكر‮»‬‭ ‬تقييم‭ ‬حجم‭ ‬الأضرار‭. ‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬القناة‭ ‬12‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬أقر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬مواقع‭ ‬تخزين‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬لكن‭ ‬ضرباتها‭ ‬الجوية‭ ‬دمّرت‭ ‬قدراتها‭ ‬لتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الهدف‭ ‬تحييد‭ ‬المادة‭ ‬نفسها‮»‬‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭.‬