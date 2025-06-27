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قتيلة و20 جريحا بضربات إسرائيلية على جنوب لبنان

قتيلة و20 جريحا بضربات إسرائيلية على جنوب لبنان

2025-06-27 08:02:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتلت‭ ‬امرأة‭ ‬وأصيب‭ ‬عشرون‭ ‬شخصا‭ ‬آخرين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬عددا‭ ‬منها‭ ‬استهدف‭ ‬موقعا‭ ‬عسكريا‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بعد‭ ‬رصد‭ ‬‮«‬محاولات‭ ‬لإعادة‭ ‬إعماره‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬أثار‭ ‬تنديدا‭ ‬رسميا‭ ‬لبنانيا‭. ‬ورغم‭ ‬سريان‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر،‭ ‬تشنّ‭ ‬اسرائيل‭ ‬باستمرار‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬توقع‭ ‬قتلى‭. ‬وتكرر‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬بإعادة‭ ‬بناء‭ ‬قدراته‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تكبّد‭ ‬فيها‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬بنيته‭ ‬العسكرية‭ ‬والقيادية‭. ‬

واستهدفت‭ ‬مسيّرة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬شقة‭ ‬داخل‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬النبطية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬مواطنة‮»‬‭ ‬وإصابة‭ ‬13‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭. ‬وجاء‭ ‬استهداف‭ ‬مدينة‭ ‬النبطية‭ ‬بعيد‭ ‬تنفيذ‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬غارات‮»‬‭ ‬استهدفت‭ ‬أحراجا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مجاورة،‭ ‬ألقى‭ ‬خلالها‭ ‬‮«‬صواريخ‭ ‬ارتجاجية‭ ‬أحدث‭ ‬انفجارها‭ ‬دويا‭ ‬هائلا‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭. ‬وأصيب‭ ‬سبعة‭ ‬مواطنين‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬تلك‭ ‬الغارات،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬طائراته‭ ‬هاجمت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشقيف‭ ‬‮«‬موقعا‭ ‬كان‭ ‬يُستخدم‭ ‬لإدارة‭ ‬أنظمة‭ ‬النيران‭ ‬والحماية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬ويعد‭ ‬‮«‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تحت‭ ‬الارض‭ ‬تم‭ ‬إخراجه‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‮»‬‭ ‬نتيجة‭ ‬غارات‭ ‬سابقة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬رصد‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬محاولات‭ ‬لإعادة‭ ‬إعماره،‭ ‬ولذلك‭ ‬تمت‭ ‬مهاجمة‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬ومحاولات‭ ‬إعماره‭ ‬تشكل‭ ‬خرقا‭ ‬فاضحا‭ ‬للتفاهمات‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‮»‬،‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتسامح‭ ‬مع‭ ‬محاولات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬العمل‭ ‬داخل‭ ‬الموقع‮»‬‭.‬

وندّد‭ ‬مسؤولون‭ ‬لبنانيون‭ ‬بالغارات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬فاعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬جوزيف‭ ‬عون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تواصل‭ ‬ضربها‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭ ‬بالقرارات‭ ‬والدعوات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬العنف‭ ‬والتصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬تحرّكا‭ ‬فاعلا‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لوضع‭ ‬حدّ‭ ‬لهذه‭ ‬الاعتداءات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬نواف‭ ‬سلام‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭.. ‬تمثّل‭ ‬خرقا‭ ‬فاضحا‭ ‬للسيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬ولترتيبات‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭.. ‬كما‭ ‬تشكّل‭ ‬تهديدا‭ ‬للاستقرار‭ ‬الذي‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬صونه‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬وجهتها‭ ‬الى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬طلبت‭ ‬بموجبها‭ ‬تجديد‭ ‬ولاية‭ ‬قوات‭ ‬اليونيفيل‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس،‭ ‬طالبت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬اللبنانية‭ ‬بـ«انسحاب‭ ‬اسرائيل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬التي‭ ‬تحتلّها‭ ‬ووقف‭ ‬انتهاكاتها‭ ‬المتواصلة‭ ‬لسيادته‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيه‮»‬‭. ‬ونصّ‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بوساطة‭ ‬أمريكية‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‭ (‬على‭ ‬مسافة‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭) ‬وتفكيك‭ ‬بناه‭ ‬العسكرية‭ ‬فيها،‭ ‬مقابل‭ ‬تعزيز‭ ‬انتشار‭ ‬الجيش‭ ‬وقوة‭ ‬يونيفيل‭.‬

كما‭ ‬نصّ‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬تقدمت‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬الحرب،‭ ‬لكن‭ ‬اسرائيل‭ ‬أبقت‭ ‬على‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬مرتفعات‭ ‬استراتيجية،‭ ‬يطالبها‭ ‬لبنان‭ ‬بالانسحاب‭ ‬منها‭. ‬وتكرر‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬لإزالة‭ ‬أي‭ ‬تهديد‮»‬‭ ‬ضدها‭. ‬وتوعّدت‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬بمواصلة‭ ‬شنّ‭ ‬ضربات‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تنزع‭ ‬السلطات‭ ‬سلاح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.‬

وقتل‭ ‬عنصران‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬أحدهما‭ ‬كان‭ ‬قياديا‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬الرضوان،‭ ‬وحدات‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬الحزب‭. ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬شبكة‭ ‬صيرفة‭ ‬كان‭ ‬‮«‬يعمل‭ ‬بوعي‭ ‬كامل‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬لدعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإرهابية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

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