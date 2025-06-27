"كفر مالك" الفلسطينية.. على كف الاستيطان

MENAFN - Al-Bayan) شارع متموج يهبط من أعالي قمة جبل العاصور، كخيط فضي ينساب بين الصخور، ومن بين التضاريس القاسية تلوح قرية كفر مالك كدرّة جبلية تعانق السحاب، تحرسها الجبال في صمت، ولا زالت تصارع للبقاء أمام الاستيطان.

لم تكن دماء الطفل عمّار حمايل ابن الـ13 ربيعاً قد جفت، حتى لحق به ثلاثة شبان آخرين هم: لطفي بعيرات 18 عاماً، ومرشد حمايل 35 عاماً، ومحمـد الناجي 18 عاماً، إذ قتلهم مستوطنون، بينما كانوا يتصدون لاعتداءاتهم بحق العزل.

وفق شهود عيان من قرية كفر مالك، كان الشبان الثلاثة في بيت عزاء الطفل عمار حمايل، الذي قتله المستوطنون أيضاً قبل يومين، وعندما باغت المستوطنون أهالي القرية بهجوم آخر، وأخذوا يشعلون النار في المنازل والممتلكات، خرج لطفي .

ومرشد ومحمـد لإنقاذ عائلة حاصرتها النار في منزلها، فعاجلهم المستوطنون بالرصاص الحي، ليسقطوا مضرجين بدمائهم. في ليلة الخميس، التي صادفت رأس السنة الهجرية، عاش أهالي كفر مالك ليلة رعب حقيقية، وكانت تسمع أصوات طرقات العصي والحجارة وهي تضرب المنازل.

بينما أتت النار على منازل ومركبات وأراض زراعية، مخلفة دماراً واسعاً، وإصابات كثيرة في صفوف الفلسطينيين، إذ في غضون دقائق تحولت القرية الهادئة والغافية بين أحضان جبل العاصور، الأعلى في فلسطين، إلى ساحة مشتعلة، فاجأت الأهالي الآمنين في بيوتهم، فكان الشبان الثلاثة حمايل وبعيرات والناجي، آخر الضحايا.

قتل وتدمير

ويتساءل محمـد المالكي: أليس من حق الفلسطينيين أن يعيشوا بأمن وسلام على أرضهم، مثل كل شعوب الأرض؟.. وإلى متى هذا الرعب؟.. مبيناً أن المستوطنين يقومون بشكل شبه يومي بجولات استكشافية في منطقة عين سامية الأثرية، زاعمين أنها تأسست على أطلال مستوطنات إسرائيلية، ويمارسون القتل والتدمير على مرأى ومسمع، بل بحماية، الجيش الإسرائيلي.

ويضيف لـ ((البيان)): هكذا يزعمون، أما في الحقيقة فعين سامية منطقة كنعانية، موجودة كآثار تاريخية منذ ما يقارب الـ8000 عام، وما زالت تستقطب سكان القرى المجاورة للشرب والسقاية وشراء الخضروات الورقية الطازجة، وأصبحت محط أطماع المستوطنين نظراً لموقعها الاستراتيجي، إذ تمتد شرقاً حتى غور الأردن، وفي العام 1963 أصبحت مضخة للمياه تغذي محافظة رام الله والبيرة.

ويواصل بينما كان يقف قرب مركبة تحولت إلى رماد: عشنا ليلة عصيبة، النيران كانت تشتعل في كل مكان، وعشرات المستوطنين يرشقون المنازل بالحجارة ويحطمون المركبات ويحرقون السهول الزراعية، من خلال إلقاء مواد حارقة وشديدة الاشتعال، وبصعوبة سيطرنا عليها، لكن بعد أن فقدنا ثلاثة من خيرة شباب القرية.

بينما قال أحمد حمايل: ربنا قدّر ولطف، فالحرائق معظمها كانت في مناطق مفتوحة، وتمت السيطرة عليها قبل أن تمتد، لكن ماذا عسانا أن نفعل إذا كان الحريق القادم في منازل مأهولة ومحاصرة؟

حذر

في كفر مالك، العشرات لا زالوا يرقدون على أسرة الشفاء، ولم تبرأ جراحهم، فيما الحزن يلف القرية، ولا زال الحذر سيد الموقف، فالهجمة الاستيطانية لا زالت في أوجها، وللمستوطنين عودة حتمية، بعد أن توعدوا الأهالي بمزيد من القتل والحرق والتهجير، ما دعاهم لتشكيل لجان شعبية للحراسة.

واستناداً إلى الهيئة الفلسطينية لمكافحة الجدار والاستيطان، فمع عودة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ازدادت في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين بصورة مضاعفة، إذ نفذ المستوطنون نحو 770 اعتداء خلال شهري مايو ويونيو، تراوحت ما بين قتل مواطنين عزل، وحرق وتدمير ممتلكات.