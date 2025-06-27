ترامب يتوقع التوصل لاتفاق وشيك بشأن غزة خلال أسبوع

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ترامب يتوقع التوصل لاتفاق وشيك بشأن غزة خلال أسبوع
(MENAFN- Al-Bayan) أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اقتراب الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.وقال ترامب ردا على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي أمس الجمعة "نعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل، سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وقد كان هذا الاتفاق بعيد المنال منذ فترة طويلة، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المرة ستكون مختلفة.
وأضاف ترامب "نحن نعمل على غزة، ونحاول أن نقوم بالاعتناء بهذا الأمر".
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