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ترامب يتوقع التوصل لاتفاق وشيك بشأن غزة خلال أسبوع

ترامب يتوقع التوصل لاتفاق وشيك بشأن غزة خلال أسبوع

2025-06-27 08:01:05
(MENAFN- Al-Bayan) أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اقتراب الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.وقال ترامب ردا على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي أمس الجمعة "نعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل، سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وقد كان هذا الاتفاق بعيد المنال منذ فترة طويلة، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المرة ستكون مختلفة.

وأضاف ترامب "نحن نعمل على غزة، ونحاول أن نقوم بالاعتناء بهذا الأمر".

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