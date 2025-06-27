السفير الياباني في الأردن: الجناح الأردني كان الأكثر شعبية في إكسبو 2025

خبرني - أشاد السفير الياباني في الأردن أساري هيديكي، بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني الكبيرة من أجل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن الأردن نقطة استقرار.

وقال هيديكي لقناة "المملكة" الجمعة، إن اليابان لديها تعاون متين مع الأردن في قطاع الصادرات والصحة والتعليم والبيئة.

وأضاف هيديكي أن اليابان تؤمن بأن من الضروري جدا دعم الأردن في المشاريع التي يستمر بعملها ويلعب دورا مهما فيها لضمان الاستقرار بالمنطقة.

وأكد هيديكي أن الجناح الأردني كان الأكثر شعبية في "إكسبو 2025"، مبينا أن الكثير من اليابانيين أبدَوا إعجابا بالأردن ويودون زيارته بعد نجاحه في معرض إكسبو.

وبيّن السفير أن الشعب الياباني لديه صورة جيدة عن الشعب الأردني ويوجد الكثير من الأشخاص مهتمون بزيارة الأردن للعمل والدراسة والسياحة، معتبرا ذلك نجاحا كبير للأردن وللعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى وجود 230 يابانيا يعيشون في الأردن والعديد منهم يعملون في مؤسسات لديها علاقات مع الحكومة والسفارة كما يعملون في منظمات دولية لأن الأردن حاضنة للمساعدات الإنسانية الإقليمية.

وقال إنّ الأردن حاضنة للمساعدات الإنسانية الإقليمية ولدينا العديد من العاملين بهذا المجال في الأردن.

وحقق الجناح الأردني في معرض "إكسبو 2025" الدولي المقام في أوساكا-اليابان إنجازا بارزا، بعد أن حلّ في المرتبة الأولى من حيث رضا الزوار، بحسب استطلاع أجرته شركة "Pia" اليابانية المختصة، وتفوق الأردن على أجنحة دول كبرى، مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، التي شهدت إقبالا واسعا وطوابير طويلة.

ويُقام المعرض في الفترة من 13 نيسان إلى 13 تشرين الأول 2025، بمشاركة أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية، ويُعدّ منصة عالمية لمناقشة التحديات المستقبلية في مجالات الرعاية الصحية، والبيئة، والتكنولوجيا، والابتكار، إلى جانب عرض الحلول الذكية لتحسين جودة حياة الإنسان.

ويشارك الجناح الأردني في هذا الحدث العالمي بعرض ثري يعكس الثقافة والابتكار والسياحة والضيافة الأردنية، وهو ما لاقى إعجاب آلاف الزوار، وساهم في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة على الساحة الدولية.