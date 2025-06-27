السفير الياباني في الأردن: الجناح الأردني كان الأكثر شعبية في إكسبو 2025

السفير الياباني في الأردن: الجناح الأردني كان الأكثر شعبية في إكسبو 2025
خبرني - أشاد السفير الياباني في الأردن أساري هيديكي، بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني الكبيرة من أجل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن الأردن نقطة استقرار.
وقال هيديكي لقناة "المملكة" الجمعة، إن اليابان لديها تعاون متين مع الأردن في قطاع الصادرات والصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف هيديكي أن اليابان تؤمن بأن من الضروري جدا دعم الأردن في المشاريع التي يستمر بعملها ويلعب دورا مهما فيها لضمان الاستقرار بالمنطقة.
وأكد هيديكي أن الجناح الأردني كان الأكثر شعبية في "إكسبو 2025"، مبينا أن الكثير من اليابانيين أبدَوا إعجابا بالأردن ويودون زيارته بعد نجاحه في معرض إكسبو.
وبيّن السفير أن الشعب الياباني لديه صورة جيدة عن الشعب الأردني ويوجد الكثير من الأشخاص مهتمون بزيارة الأردن للعمل والدراسة والسياحة، معتبرا ذلك نجاحا كبير للأردن وللعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى وجود 230 يابانيا يعيشون في الأردن والعديد منهم يعملون في مؤسسات لديها علاقات مع الحكومة والسفارة كما يعملون في منظمات دولية لأن الأردن حاضنة للمساعدات الإنسانية الإقليمية.
وقال إنّ الأردن حاضنة للمساعدات الإنسانية الإقليمية ولدينا العديد من العاملين بهذا المجال في الأردن.
وحقق الجناح الأردني في معرض "إكسبو 2025" الدولي المقام في أوساكا-اليابان إنجازا بارزا، بعد أن حلّ في المرتبة الأولى من حيث رضا الزوار، بحسب استطلاع أجرته شركة "Pia" اليابانية المختصة، وتفوق الأردن على أجنحة دول كبرى، مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، التي شهدت إقبالا واسعا وطوابير طويلة.
ويُقام المعرض في الفترة من 13 نيسان إلى 13 تشرين الأول 2025، بمشاركة أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية، ويُعدّ منصة عالمية لمناقشة التحديات المستقبلية في مجالات الرعاية الصحية، والبيئة، والتكنولوجيا، والابتكار، إلى جانب عرض الحلول الذكية لتحسين جودة حياة الإنسان.
ويشارك الجناح الأردني في هذا الحدث العالمي بعرض ثري يعكس الثقافة والابتكار والسياحة والضيافة الأردنية، وهو ما لاقى إعجاب آلاف الزوار، وساهم في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة على الساحة الدولية.
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