11 شهداء في قصف الاحتلال خيام نازحين غرب مدينة غزة

خبرني - - استشهد 11 مواطنا فلسطينيا ، وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خياما لنازحين قرب دوار فلسطين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال خياما لنازحين في محيط مدرسة "العائلة المقدسة" في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين.