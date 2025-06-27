11 شهداء في قصف الاحتلال خيام نازحين غرب مدينة غزة
خبرني - - استشهد 11 مواطنا فلسطينيا ، وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خياما لنازحين قرب دوار فلسطين في حي الرمال غرب مدينة غزة.
وقصف طيران الاحتلال خياما لنازحين في محيط مدرسة "العائلة المقدسة" في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين.
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