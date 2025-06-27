مقتل عراقيين إثر مشاجرة في تركيا

خبرني - أعربت الخارجية العراقية عن بالغ أسفها لمقتل اثنين من الجالية العراقية إثر مشاجرة في أوروفا التركية،، فيما أعلنت اعتقال الجاني.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تُعرب عن بالغ أسفها إزاء الحادث المؤسف الذي وقع في مدينة أورفا بجمهورية تركيا يوم الخميس، والذي أسفر عن مقتل اثنين من أبناء الجالية العراقية الكريمة، على إثر مشاجرة مع أحد المواطنين الأتراك".

وأضافت: "تتابع القنصلية العامة لجمهورية العراق في غازي عنتاب، وبالتنسيق المباشر مع سفارة جمهورية العراق في أنقرة، مجريات التحقيق مع السلطات التركية المختصة، التي بادرت إلى إلقاء القبض على الجاني فور وقوع الحادث، وتعمل على الوقوف على الملابسات المحيطة بالقضية لضمان تحقيق العدالة."

وتقدمت الوزارة "بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيدين وذويهم"، مؤكدة "حرصها على تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي اللازم لهم".

وجددت "التزامها بمتابعة القضية عبر القنوات الدبلوماسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية التركية، بما يصون حقوق المواطنين العراقيين ويحفظ كرامتهم".

يذكر أنه اندلع شجار مسلح في موقع إيفرين الصناعي جنوبي تركيا، أسفر عن مقتل الشقيقين العراقيين يوسف ومحمد الراوي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحادثة بدأت بمشادة كلامية بين الشقيقين وشخص ثالث يحمل الجنسية التركية في مكان عملهم، قبل أن تتطور سريعا إلى إطلاق نار من قِبل الجاني.

وأشار مدونون عراقيون مقيمون في المدينة إلى أن القاتل يحمل الجنسية التركية، وأن الخلاف نشب على خلفية إصلاح سيارة، في حين رجّحت مصادر أخرى أن الجريمة مرتبطة بخلافات مالية قديمة.