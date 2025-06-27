الياباني أكيرا ميزوباياشي ينال الجائزة الكبرى للفرنكوفونية

MENAFN - Al-Bayan) كرّمت الأكاديمية الفرنسية، أول من أمس، أعمال الروائي الياباني أكيرا ميزوباياشي باللغة الفرنسية عبر منحه الجائزة الكبرى للفرنكوفونية.هذا الكاتب البالغ 73 عاماً، الذي يتحدث ويكتب الفرنسية بطلاقة فيما يقيم ويدرّس في طوكيو، نشر أول كتاب له في فرنسا عام 2011 مع دار غاليمار التي لا يزال وفياً لها مذاك.

سيكون ميزوباياشي من بين روائيي الموسم الأدبي الجديد بروايته ((غابة النيران والظلال))، وهو عمل روائي يتناول نهاية الحرب العالمية الثانية في اليابان، والموسيقى، وهما موضوعان مفضلان لديه.

منحت الأكاديمية الفرنسية 71 جائزة أول من أمس.ذهبت الميدالية الكبرى للفرنكوفونية إلى المؤرخة الأمريكية أليس كابلان، بينما ذهبت الجائزة الكبرى للأدب إلى ميشال برنار عن مجمل أعماله.

مُنحت جائزة تعزيز اللغة والأدب الفرنسيين إلى الأكاديمية التونسية ليلى بن حمد، والأكاديمي الإيطالي إيمانويل كوتينيلي ريندينا، والكاتب البريطاني ويليام بويد، والمترجمة الفرنسية الأمريكية باتريشيا ريزنيكوف، ومؤرخ الفن الألماني هندريك زيغلر.