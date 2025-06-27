الفعاليات التراثية في الإمارات.. جسور تواصل بين الأجيال

MENAFN - Al-Bayan) فعاليات متميزة، وأنشطة تزخر بالحيوية، ومبادرات حافلة بالبهجة، تقدمها مؤسسات الإمارات المعنية بالتراث، لتتجاوز بها الغايات الاحتفالية، صانعةً من خلالها جسور تواصل، ومنصات حوار بين الكبار والشباب، ترسِّخ مفهوم الانتماء الوطني، وتبثُّ عبر تاريخ الإمارات المشرق نوراً يشع وعياً ومعرفة.

خالد البدور

وأكد الشاعر والمستشار الثقافي الإماراتي خالد البدور، لـ((البيان))، أن الفعاليات والعروض التراثية المشتملة على فنون البادية والبحر والأعراس حاضرة دائماً بقوة في الإمارات من خلال المهرجانات التي تُقدّم في المناسبات الوطنية.

مشيداً بالدور المهم الذي يؤديه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مجال الرياضات التراثية، كالصقارة والهجن واليولة، التي تقرّب الجيل الشاب من تراثه الأصيل وهويته الوطنية.

وقال البدور: ((بالنظر إلى جهود المؤسسات المتخصصة في التراث بالدولة، نلاحظ العديد من المبادرات فيما يتعلق بتقديم التراث بشتى أشكاله للجمهور والجيل الشاب والمواطنين والمقيمين والزوار عبر العديد من الأنشطة)).

جهود رائدة للمؤسسات في تقريب الشباب من تراثهم الأصيل

مشيراً إلى الكتب والأبحاث المختلفة التي توفرها المؤسسات، وتركّز على تاريخ الإمارات وتراثها بأنواعه: الشفهي، والفني، والحِرفي، وتعزز مبادئه وقيمه الراسخة. ودعا إلى ضرورة إيجاد برامج تعليمية وتدريبية لإدخال الجيل الإماراتي الشاب في مجال البحث في التراث الشعبي، بحيث يتحوّل من فلكور سياحي إلى علوم ومعارف ونظريات.

وذلك من خلال تعاون مشترك بين المؤسسات المعنية بالتراث والجهات التعليمية والأكاديمية، مؤكداً أن تعزيز هذا الجانب سينتج كوادر من الباحثين الواعدين الذين يمتلكون أدوات صون التراث وتوثيقه وحفظه وعرضه.

مأمون عبد الكريم

صلات وطيدة

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور مأمون عبد الكريم، نائب عميد كلية الآداب وأستاذ الآثار والتاريخ في جامعة الشارقة، أن الفعاليات الثقافية في الإمارات تتميز بالحيوية وتصنع صلات وطيدة بين الأجيال الجديدة وتراثها الوطني.

لافتاً إلى أن أثر ذلك يتجلَّى في دور المؤسسات ورعاة الفعاليات، مثل وزارة الثقافة، وهيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، وغيرهما، والجهود المبذولة التي تجمع بين الحداثة والتفاعلية، ما يجعلها جذابة للأجيال الشابة.

وقال عبد الكريم: ((من المهم أن تُدمج العديد من الفعاليات الثقافية في المناهج المدرسية والجامعية؛ لترسيخ الحس التراثي في أذهان الشباب ضمن إطار تعليمي شائق))، منوهاً بأن الفعاليات الثقافية في الإمارات تربط الأجيال الجديدة بتراثها من خلال الجمع بين الأصالة والحداثة.

وأنه لضمان استمرار النجاح؛ لا بد من التطوير المستمر وزيادة مشاركة الشباب في الإنتاج الثقافي. ووصف الاحتفالات التراثية بأنها منابر فعّالة لنشر المعرفة التاريخية، تسهم بصورة كبيرة في تشكيل وعي الشباب بتاريخ وطنهم الغني، وتغرس الشعور بالفخر في نفوسهم، وتنمي ثقتهم بالمستقبل.

مؤكداً ضرورة تسليط الضوء على الشخصيات البارزة في التاريخ الإماراتي، بمن في ذلك الآباء المؤسسون، وتشجيع الحوار والتواصل بين الأجيال الشابة وكبار المواطنين الذين يحفظون قصص التراث ويجيدون روايتها.