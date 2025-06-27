هاني شاكر ومي فاروق يغنيان لجمهور "دبي أوبرا" 23 ديسمبر

هاني شاكر ومي فاروق يغنيان لجمهور "دبي أوبرا" 23 ديسمبر
وفي هذا السياق، سيكون جمهور دبي على موعد مع أمسية طربية تجمع بين النجم المصري هاني شاكر والفنانة المتألقة مي فاروق، على مسرح ((دبي أوبرا))، يوم 23 ديسمبر.
وتعد الأمسية بمثابة رحلة ساحرة عبر أزمنة الموسيقى العربية الأصيلة والمعاصرة، حيث يلتقي عبق الماضي بسحر الحاضر في قلب إمارة دبي النابض بالحياة.
وسيقدم الفنانان باقة متنوعة من أغانيهما التي لاقت إعجاب الجماهير في عالمنا العربي، إذ يعتبر هاني شاكر، أحد أعمدة الغناء المصري والعربي، حيث رسم ملامح الأغنية العربية الحديثة على مدار أكثر من خمسة عقود، ويتميز بصوته وإحساسه المرهف، وأسلوبه الاستثنائي.
وقد قدم مئات الأغاني التي تمزج بين الجذور الكلاسيكية والنَفَس العصري، وله مجموعة من الأغاني الشهيرة منها: ((حلوة يا دنيا)) و((كده برضه يا قمر))، و((بعشق ضحكتك))، و((قلبي ماله))، وغيرها الكثير من الأغاني التي تركت بصمتها في أذهان الأجيال.
يذكر أن آخر ألبومات هاني شاكر هو ((اليوم جميل)) والذي تكون من 9 أغانٍ هي ((يا ويل حالي)) و((اديتك ورود)) و((حمل الليالي)) و((تعباني حياتي)) و((اليوم جميل)) و((فيه حل)) و((مالكه كل حياتي)) و((عادي)) و((بستان شوك)).
أما مي فاروق، فتعد من أبرز الأصوات النسائية في الساحة العربية اليوم، حيث عُرفت بتميّزها في أداء روائع أم كلثوم، وقدّمت أعمالاً أيقونية مثل ((ألف ليلة وليلة))، و((اللي شافنا))، و((طب وأنا مالي))، و((كل الحبيبة))، وتعرف بكونها واحدة من أرقى الأصوات التي حملت إرث الطرب إلى العصر الحديث، وسطّرت مسيرة حافلة بالإبداع.
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