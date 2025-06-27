هاني شاكر ومي فاروق يغنيان لجمهور "دبي أوبرا" 23 ديسمبر

MENAFN - Al-Bayan) تواصل دبي استقطاب أبرز نجوم الغناء في العالم العربي ليحيوا على أرضها حفلات فنية، موفرة لزوارها أجواء ترفيهية حافلة بالنغم والألحان العربية.

وفي هذا السياق، سيكون جمهور دبي على موعد مع أمسية طربية تجمع بين النجم المصري هاني شاكر والفنانة المتألقة مي فاروق، على مسرح ((دبي أوبرا))، يوم 23 ديسمبر.

وتعد الأمسية بمثابة رحلة ساحرة عبر أزمنة الموسيقى العربية الأصيلة والمعاصرة، حيث يلتقي عبق الماضي بسحر الحاضر في قلب إمارة دبي النابض بالحياة.

وسيقدم الفنانان باقة متنوعة من أغانيهما التي لاقت إعجاب الجماهير في عالمنا العربي، إذ يعتبر هاني شاكر، أحد أعمدة الغناء المصري والعربي، حيث رسم ملامح الأغنية العربية الحديثة على مدار أكثر من خمسة عقود، ويتميز بصوته وإحساسه المرهف، وأسلوبه الاستثنائي.

وقد قدم مئات الأغاني التي تمزج بين الجذور الكلاسيكية والنَفَس العصري، وله مجموعة من الأغاني الشهيرة منها: ((حلوة يا دنيا)) و((كده برضه يا قمر))، و((بعشق ضحكتك))، و((قلبي ماله))، وغيرها الكثير من الأغاني التي تركت بصمتها في أذهان الأجيال.

يذكر أن آخر ألبومات هاني شاكر هو ((اليوم جميل)) والذي تكون من 9 أغانٍ هي ((يا ويل حالي)) و((اديتك ورود)) و((حمل الليالي)) و((تعباني حياتي)) و((اليوم جميل)) و((فيه حل)) و((مالكه كل حياتي)) و((عادي)) و((بستان شوك)).

أما مي فاروق، فتعد من أبرز الأصوات النسائية في الساحة العربية اليوم، حيث عُرفت بتميّزها في أداء روائع أم كلثوم، وقدّمت أعمالاً أيقونية مثل ((ألف ليلة وليلة))، و((اللي شافنا))، و((طب وأنا مالي))، و((كل الحبيبة))، وتعرف بكونها واحدة من أرقى الأصوات التي حملت إرث الطرب إلى العصر الحديث، وسطّرت مسيرة حافلة بالإبداع.