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المغنية لورد تفتتح مهرجان غلاستونبري بحفلة "سرية"

المغنية لورد تفتتح مهرجان غلاستونبري بحفلة "سرية"

2025-06-27 07:12:18
(MENAFN- Al-Bayan) افتتحت المغنية النيوزيلندية لورد أمس الجمعة مهرجان غلاستونبري الموسيقي لهذا العام في جنوب غرب انجلترا، بـ((حفلة سرية)) حضرها جمهور غفير.

وقد تزامن أداء لورد، المعروفة بسلسلة أغنيات ضاربة لها بينها ((رويالز)) و((غرين لايت)) و((سولار باور))، على مسرح وودسيز مع طرح ألبومها المسجل الرابع الذي طال انتظاره أول من أمس.

أغلق المنظمون مسرح وودسيز قبيل صعود لورد على المسرح بسبب الازدحام الشديد، مع انتشار خبر ظهورها في موقع وورثي فارم الشاسع حيث يقام المهرجان.

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