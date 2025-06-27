المغنية لورد تفتتح مهرجان غلاستونبري بحفلة "سرية"
وقد تزامن أداء لورد، المعروفة بسلسلة أغنيات ضاربة لها بينها ((رويالز)) و((غرين لايت)) و((سولار باور))، على مسرح وودسيز مع طرح ألبومها المسجل الرابع الذي طال انتظاره أول من أمس.
أغلق المنظمون مسرح وودسيز قبيل صعود لورد على المسرح بسبب الازدحام الشديد، مع انتشار خبر ظهورها في موقع وورثي فارم الشاسع حيث يقام المهرجان.
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