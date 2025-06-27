وفاة لالو شيفرين مؤلف موسيقى "مهمة مستحيلة"

MENAFN - Al-Bayan) توفي لالو شيفرين، مؤلف موسيقى فيلم ((مهمة مستحيلة)) وأعمال شهيرة أخرى، مثل ((بوليت)) و((ستارسكي أند هاتش))، الخميس، عن 93 عاماً، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. وأكد نجله رايان شيفرين خبر الوفاة للعديد من وسائل الإعلام الترفيهية.

وكان شيفرين، وهو أمريكي من أصل أرجنتيني، عازف بيانو وقائد أوركسترا، وقد صنع لنفسه اسماً في السينما، إذ ألّف الموسيقى التصويرية لأكثر من 100 فيلم.

حازت أعماله ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار، وحصل على جائزة أوسكار فخرية عام 2018 عن مجمل أعماله، وهي جائزة مُنحت فقط لمؤلفَين آخرَين، هما إنيو موريكوني، وكوينسي جونز، بحسب موقع ((ديدلاين)).

ومن أشهر أعماله تبقى موسيقى ((مهمة مستحيلة)) بلحنها ذي النغمات المتكررة والمتقطعة التي تستحضر ببراعة أجواء أفلام التجسس.