وفاة لالو شيفرين مؤلف موسيقى "مهمة مستحيلة"

وفاة لالو شيفرين مؤلف موسيقى "مهمة مستحيلة"
وكان شيفرين، وهو أمريكي من أصل أرجنتيني، عازف بيانو وقائد أوركسترا، وقد صنع لنفسه اسماً في السينما، إذ ألّف الموسيقى التصويرية لأكثر من 100 فيلم.
حازت أعماله ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار، وحصل على جائزة أوسكار فخرية عام 2018 عن مجمل أعماله، وهي جائزة مُنحت فقط لمؤلفَين آخرَين، هما إنيو موريكوني، وكوينسي جونز، بحسب موقع ((ديدلاين)).
ومن أشهر أعماله تبقى موسيقى ((مهمة مستحيلة)) بلحنها ذي النغمات المتكررة والمتقطعة التي تستحضر ببراعة أجواء أفلام التجسس.
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