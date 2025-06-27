ويمبانياما يغيب عن كأس أوروبا لمنتخبات كرة السلة

MENAFN - Al-Bayan) يغيب لاعب الارتكاز العملاق فيكتور ويمبانياما، البعيد عن ملاعب كرة السلة منذ منتصف فبراير، لإصابته بجلطة دموية بكتفه اليمنى، عن قائمة منتخب فرنسا التي أعلنت، أمس، وستخوض كأس أوروبا في أغسطس المقبل.

وقال مدير عام منتخب فرنسا، بوريس دياو للصحافيين: ((لم يكن جاهزاً للعب))، وتابع: ((نادي سان أنتونيو طبّق بروتوكولاً للعودة إلى المنافسات بسبب هذه الإصابة الخطيرة، وهو بروتوكول طويل الأمد استغرق الصيف ليتمكن من العودة إلى المنافسات الكاملة)).

وكان سبيرز أعلن في فبراير أن الحالة التي يُعاني منها ويمبانياما (21 عاماً) شُخّصت بعد عودته من مباراة كل النجوم ((أول ستار)) في سان فرانسيسكو، وقد غاب على إثرها عن باقي مباريات الموسم. شكل الإعلان نهاية مبكرة لموسم آخر مذهل قدمه الفرنسي الشاب الفائز الموسم قبل الماضي بجائزة أفضل لاعب صاعد.

كما شكل نكسة لطموحات سبيرز في بلوغ الأدوار الإقصائية. وبلغ معدل ويمبانياما 24.3 نقطة و11 متابعة و3.7 تمريرات حاسمة و3.8 ((بلوك شوت)) في 46 مباراة مع سبيرز الموسم الماضي.