"أبوظبي للزوارق السريعة" جاهز لبطولة العالم لـ"الفورمولا 2"

MENAFN - Al-Bayan) يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة، التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، في منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، التي تنطلق اليوم، وتستضيفها مدينة برينديزي الإيطالية على مدى يومين، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين الدوليين، تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ((UIM)).

ويشارك الفريق في البطولة من خلال الزورق رقم 1 بقيادة راشد القمزي، حامل لقب الموسم الماضي وبطل العالم خمس مرات في هذه الفئة، إلى جانب الزورق رقم 35 بقيادة المتسابق منصور المنصوري، الذي حل ثالثاً في الترتيب العام لموسم 2024.

ويأمل الفريق في تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشواره بالموسم الجديد، ومواصلة حضوره البارز على الساحة العالمية، من خلال المنافسة على الصدارة، والحفاظ على اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي.

وتتضمن أجندة الجولة الأولى إقامة التجارب التأهيلية الرسمية اليوم، حيث تبدأ المرحلة الأولى ((Q1)) عند الساعة 17:00 بتوقيت إيطاليا، وتليها المرحلة الثانية ((Q2)) عند 18:15، ثم المرحلة الثالثة ((Q3)) بين 18:30 و18:50، والتي تحدد مراكز الانطلاق في السباق الرئيسي.

وتستكمل الفعاليات غداً، بإقامة جولة الإعادة عند الساعة 10:00 صباحاً، تليها مرحلة الإحماء الرسمية من 11:00 حتى 12:00، على أن تنطلق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 2 عند الساعة 18:30، وتختتم الجولة بحفل التتويج الرسمي في تمام الساعة 20:00 مساءً.

ويعد موسم 2025 من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 موسماً تنافسياً قوياً، إذ يشمل خمس جولات ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

ويعتبر فريق أبوظبي أحد أبرز الفرق في تاريخ البطولة، حيث حقق ألقاباً عدة في فئة الفورمولا 2، ويواصل تمثيل الدولة في المحافل الدولية، بما يعكس تطور الرياضات البحرية الإماراتية ومكانتها العالمية.