"أبوظبي للزوارق السريعة" جاهز لبطولة العالم لـ"الفورمولا 2"

"أبوظبي للزوارق السريعة" جاهز لبطولة العالم لـ"الفورمولا 2"
ويشارك الفريق في البطولة من خلال الزورق رقم 1 بقيادة راشد القمزي، حامل لقب الموسم الماضي وبطل العالم خمس مرات في هذه الفئة، إلى جانب الزورق رقم 35 بقيادة المتسابق منصور المنصوري، الذي حل ثالثاً في الترتيب العام لموسم 2024.
ويأمل الفريق في تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشواره بالموسم الجديد، ومواصلة حضوره البارز على الساحة العالمية، من خلال المنافسة على الصدارة، والحفاظ على اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي.
وتتضمن أجندة الجولة الأولى إقامة التجارب التأهيلية الرسمية اليوم، حيث تبدأ المرحلة الأولى ((Q1)) عند الساعة 17:00 بتوقيت إيطاليا، وتليها المرحلة الثانية ((Q2)) عند 18:15، ثم المرحلة الثالثة ((Q3)) بين 18:30 و18:50، والتي تحدد مراكز الانطلاق في السباق الرئيسي.
وتستكمل الفعاليات غداً، بإقامة جولة الإعادة عند الساعة 10:00 صباحاً، تليها مرحلة الإحماء الرسمية من 11:00 حتى 12:00، على أن تنطلق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 2 عند الساعة 18:30، وتختتم الجولة بحفل التتويج الرسمي في تمام الساعة 20:00 مساءً.
ويعد موسم 2025 من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 موسماً تنافسياً قوياً، إذ يشمل خمس جولات ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.
ويعتبر فريق أبوظبي أحد أبرز الفرق في تاريخ البطولة، حيث حقق ألقاباً عدة في فئة الفورمولا 2، ويواصل تمثيل الدولة في المحافل الدولية، بما يعكس تطور الرياضات البحرية الإماراتية ومكانتها العالمية.
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