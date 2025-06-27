خالد الزرعوني.. وجه إماراتي يسطع في سماء البلياردو العربي

MENAFN - Al-Bayan) من مدينة طنجة المغربية، عاد لاعب منتخب الإمارات للبلياردو خالد الزرعوني وهو يحمل بين يديه ميداليتين، واحدة تعكس بريق الإنجاز الفردي، والأخرى تجسد روح العمل الجماعي والتكامل مع زملائه في المنتخب.

لم تكن هذه العودة عادية، بل حملت في طياتها مشاعر الاعتزاز والثقة بأن رياضة البلياردو في دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو التميز، وأن جهود السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها.

ففي بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، التي احتضنتها طنجة بمشاركة واسعة من أكثر من 15 دولة عربية، قدم الزرعوني مستوى لافتاً، توج بحصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق، إلى جانب زميله محمود شريف.

كما أحرز برونزية فردي 10 كرات، ليؤكد حضوره القوي على الساحة العربية، ويثبت نفسه كأحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني في هذه الرياضة، التي تشهد تطوراً ملحوظاً في الدولة.

ولم يكن إنجاز الزرعوني في هذه البطولة مفاجئاً لمن تابع تطوره خلال الأعوام الماضية، لكنه شكل نقلة نوعية في مسيرته، وعكس حجم الطموح والإصرار لدى جيل جديد من الرياضيين الإماراتيين، الذين يسعون إلى رفع علم بلادهم في مختلف المحافل الدولية.

محطة بارزة

وفي تصريحات خاصة لـ((البيان))، أكد خالد الزرعوني أن مشاركته في بطولة كأس الاتحاد العربي بالمغرب، كانت واحدة من أبرز المحطات في مشواره الرياضي حتى الآن، نظراً لما مثلته من تحديات ونجاحات في آن واحد، قائلاً:

((الحمد لله على تحقيق هذه الميداليات، مشاركتي في البطولة العربية كانت مميزة ومثمرة، قدمت كل ما لدي في المنافسات، واستفدت كثيراً من مواجهة لاعبين أقوياء من مختلف الدول، هذه التجربة أضافت لي الكثير من الخبرة والاحتكاك المهم الذي نحتاجه كلاعبين لتطوير مستوانا)).

لحظة خاصة

وكانت ذهبية الفرق التي توج بها خالد إلى جانب زميله محمود شريف، لحظة خاصة في مسيرته، خصوصاً وأنها الأولى من نوعها في رصيده الذهبي، حيث عبر عنها بقوله :

((هذه الميدالية تعني لي الكثير، فهي أول ذهبية في مسيرتي الرياضية، وتشكل علامة فارقة تؤكد أنني أسير على الطريق الصحيح.. هي حافز كبير يدفعني للاستمرار والعمل أكثر، وتمنحني دافعاً إضافياً لبذل المزيد من الجهد في البطولات المقبلة)).

وعن سر التتويج في منافسات الفرق، شدد الزرعوني على أن عامل الانسجام لعب دوراً حاسماً، قائلاً: ((ميزة الشراكة مع محمود شريف أننا نعرف بعضنا منذ سنوات طويلة، ولعبنا كثيراً كفريق في بطولات سابقة.

وهذا ساعدنا على التأقلم سريعاً خلال البطولة.. التفاهم والثقة المتبادلة كانا مفتاح الفوز في النهائيات، وظهرا بوضوح في طريقة تعاملنا مع المواجهات الحاسمة)).

تطور جيد

ولم يكتفِ الزرعوني بالحديث عن نفسه، بل تناول أيضاً واقع رياضة البلياردو في الإمارات، مبرزاً ملامح التطور الذي تشهده اللعبة خلال السنوات الأخيرة، لاسيّما على مستوى المشاركات الخارجية.

حيث قال: ((رياضة البلياردو تتطور بشكل جيد في الإمارات، وهناك تحسّن ملحوظ بفضل زيادة عدد البطولات الخارجية التي نشارك فيها، وهذا الأمر يرفع من مستوى اللاعبين ويمنحهم خبرات دولية مهمة)).

وأوضح أن الاحتكاك الخارجي عنصر أساسي في صقل مهارات اللاعبين، لأنه يضعهم في مواجهة مدارس فنية مختلفة، ويعزز من قدرتهم على التعامل مع الضغوط، سواء من حيث تنوع الأساليب أم قوة المنافسات، مشيراً إلى أن هذا المسار التراكمي هو ما يحتاجه أي منتخب طامح لتحقيق الإنجازات.

وفي ختام تصريحاته، شدد الزرعوني على أن الإنجاز الأخير لن يكون نهاية المطاف، بل خطوة أولى نحو طموحات أكبر، قائلاً: ((خطتي هي مواصلة التدريب الجاد والاستعداد للبطولات المقبلة بإذن الله.

. هدفي هو تحقيق نتائج أفضل، ورفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية، وهذه المشاركة كانت مجرد بداية)).

وأضاف أن روح الإصرار والرغبة في التطور ستكون حاضرة في كل مرحلة مقبلة، مؤكداً أن تمثيل الدولة في البطولات الخارجية مسؤولية كبيرة، تتطلب الانضباط والتركيز والعمل المستمر من أجل الوصول إلى منصات التتويج، وتحقيق طموحات الشارع الرياضي الإماراتي.

بطل العرب:

تمثيل الدولة مسؤولية كبيرة تتطلب الانضباط والتركيز والعمل المستمر