ليستر ينفصل عن فان نيستلروي بعد هبوطه من "البريميرليغ"

MENAFN - Al-Bayan) أعلن ليستر سيتي، أمس، انفصاله بالتراضي عن المدرب رود فان نيستلروي بعد هبوط النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ((البريميرليغ)) الموسم المنصرم.

وتولى فان نيستلروي، مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، تدريب ليستر في نوفمبر، عندما كان يحتل المركز 16 بجدول الترتيب، قبل أن ينهي الموسم في المركز 18.

وفاز المدرب الهولندي (48 عاماً) بمباراته الأولى مع الفريق، لكنه لم يتمكن من تحويل موسم ليستر، إذ فاز بخمس مباريات فقط خلال فترته التدريبية، وأنهى الموسم مبتعداً بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان ليعود لدوري الدرجة الثانية.

وقال ليستر في بيان: ((قاد رود النادي خلال فترة صعبة. يغادر وهو يحظى باحترام وشكر الجميع في النادي على تفانيه وجهوده الكبيرة، ومع أطيب تمنياتنا له في المستقبل)).

ويعد فان نيستلروي أحد أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، وسبق له قيادة أيندهوفن للفوز بكأس هولندا قبل انضمامه للطاقم الفني لمواطنه إريك تن هاج في منصب المدرب المساعد في يونايتد.

وقاد فان نيستلروي يونايتد بشكل مؤقت بعد إقالة تن هاج، حتى تولى المدرب الجديد روبن أموريم المسؤولية.

وقال فان نيستلروي في بيان: ((أود أن أشكر بشكل شخصي لاعبي ليستر سيتي ومدربيه وأكاديميته وكل الموظفين الذين عملت معهم على احترافيتهم وتفانيهم خلال فترة وجودي في النادي)).

وأضاف ليستر: ((إن الطاقم الفني المساعد للفريق الأول سيشرف على بداية الفترة التحضيرية للموسم حتى تعيين المدرب الجديد)).