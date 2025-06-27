الآلاف يتظاهرون في تل أبيب

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب
وتوجه المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة رابين نحو مقرّ وزارة القضاء، لكن الشرطة أوقفتهم في شارع نمير بعد أن انحرفوا عن مسارهم المُعتمد مسبقًا.
وأعلنت الشرطة أن الاحتجاج غير قانوني، وصادرت مكبرات الصوت والطبول من المتظاهرين، واعتقلت سبعة منهم بالقوة بتهمة "الإخلال بالنظام العام".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟
أنور قرقاش: ما نسب لوزير المالية الإسرائيلي بشأن دعوة دول الخليج لتمويل الحرب غير صحيح
رسمياً... إقالة نيستلروي من تدريب ليستر سيتي
شقيق المرحوم عبادة عرابي يكشف تفاصيل صادمة حول حادثة وفاته - فيديو
شاهد : جنازة مهيبة لتشييع جثمان المغدور عبادة عرابي - فيديو
سي إن إن: أمريكا تدرس بناء برنامج نووي سلمي لإيران.. مع حزمة حوافز مالية