  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب

2025-06-27 08:07:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ليلة أمس الخميس، مطالبين بإنهاء الحرب في قطاع غزة وإجراء انتخابات.


وتوجه المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة رابين نحو مقرّ وزارة القضاء، لكن الشرطة أوقفتهم في شارع نمير بعد أن انحرفوا عن مسارهم المُعتمد مسبقًا.


وأعلنت الشرطة أن الاحتجاج غير قانوني، وصادرت مكبرات الصوت والطبول من المتظاهرين، واعتقلت سبعة منهم بالقوة بتهمة "الإخلال بالنظام العام".

MENAFN27062025000208011052ID1109732264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث