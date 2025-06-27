الآلاف يتظاهرون في تل أبيب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ليلة أمس الخميس، مطالبين بإنهاء الحرب في قطاع غزة وإجراء انتخابات.



وتوجه المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة رابين نحو مقرّ وزارة القضاء، لكن الشرطة أوقفتهم في شارع نمير بعد أن انحرفوا عن مسارهم المُعتمد مسبقًا.



وأعلنت الشرطة أن الاحتجاج غير قانوني، وصادرت مكبرات الصوت والطبول من المتظاهرين، واعتقلت سبعة منهم بالقوة بتهمة "الإخلال بالنظام العام".