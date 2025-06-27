تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار

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تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً، أمام الدولار الأميركي، لكنه بقي فوق حاجز 37ر1 دولار.
ووفقاً للتقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني بنسبة 06ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 3735ر1 دولار، فيما ارتفع بنسبة 04ر0 بالمئة، مقابل اليورو مسجلاً 1732ر1 يورو.
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