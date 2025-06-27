بعد ظهورهما معا.. كريم بنزيما يعلن موعد زواجه
خبرني - كشفت تقارير صحفية عن الخطوات المستقبلية في حياة النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي على المستوى الشخصي.
وفي وقت سابق فاجأ مهاجم الاتحاد السعودي الجماهير ووسائل الإعلام بظهوره على السجادة الحمراء ممسكا بيد الممثلة الفرنسية الجزائرية لينا خضري إذ تبادلا الابتسامات أمام عدسات المصورين وصعدا معا درجات السلم الشهير.
وأشارت الصحافة الفرنسية إلى أن علاقة الثنائي بدأت على الأرجح يوم 17 أكتوبر 2022 وهو التاريخ الذي شهد تتويج بنزيما بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.
من جانبها أكدت لينا خضري ارتباطها بالنجم الفرنسي خلال حلولها ضيفة على برنامج Quotidien عبر قناة TMC قبل أيام قائلة: "هذه لحظات نرغب في مشاركتها مع من نحب، وأردت أن أعيشها معه كنت أرغب في تقديمه لكم لكنكم تعرفونه مسبقا أليس كذلك؟".
وحدد النجم الفرنسي كريم بنزيما والممثلة الفرنسية الجزائرية لينا خضري نيتهما عقد قرانهما خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 5 و6 يوليو المقبل، في جزيرة كورسيكا الفرنسية، حسب ما كشفته مجلة "Paris Match".
وسبق لنجم الاتحاد الزواج بعارضة الأزياء كورا غوتييه عام 2017 وأنجب منها ابنه إبراهيم قبل أن ينفصلا لاحقا.
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