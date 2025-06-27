مزايا مذهلة وتفاصيل مالية غير مسبوقة لرونالدو بعقده الجديد مع النصر

خبرني - كشفت تقارير إعلامية، أبرزها صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن تفاصيل مذهلة تتعلق بعقد كريستيانو رونالدو الجديد مع نادي النصر السعودي، والذي يتضمن مزايا مالية واستثمارية غير مسبوقة.

وأعلن النصر السعودي رسميا أمس الخميس، تجديد عقد نجمه البرتغالي، لمدة موسمين إضافيين ليبقى مع الفريق حتى عام 2027، مؤكدا استمراره في الملاعب رغم بلوغه سن الـ40.

وبحسب الصحيفة، فإن "صاروخ ماديرا" سيحصل على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، إلى جانب 28 مليون يورو كمكافأة توقيع بعد تجديد عقده مع "العالمي".

ومن أبرز المفاجآت التي حملها العقد، منح رونالدو 15% من أسهم نادي النصر، في خطوة تاريخية لم يسبق لأي لاعب عالمي أن حصل على مثلها في المنطقة.

كما ينص العقد على حصوله على:

90 ألف يورو عن كل هدف يسجله مع الفريق.

45 ألف يورو عن كل تمريرة حاسمة.

10 ملايين يورو في حال تتويج النصر بلقب الدوري السعودي.

5 ملايين يورو في حال حصوله على جائزة هداف الدوري.

وشملت المزايا كذلك توفير 16 موظفا لخدمته على مدار الساعة، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو لتغطية مصاريف طائرته الخاصة.

وتأتي هذه الامتيازات في إطار حرص إدارة النصر على الإبقاء على النجم البرتغالي صاحب الـ40 عاما، الذي لا يزال يحافظ على مستواه التنافسي في الملاعب العالمية.

ومنذ انضمامه إلى النصر في عام 2022، خاض رونالدو 105 مباريات بجميع البطولات، سجل خلالها 93 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

وتوج "الدون" بلقب هداف الدوري السعودي في آخر موسمين.

ولعب كريستيانو رونالدو 1281 مباراة في مسيرته مع أندية سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر ومنتخب البرتغال، وسجل فيهم حتى الآن 938 هدفا، ليتصدر ترتيب هدافي كرة القدم عبر التاريخ بحسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.