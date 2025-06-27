300 ألف طلب في ساعة على سيارة شاومي الكهربائية رباعية الدفع

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة شاومي الصينية لصناعة السيارات الكهربائية أنها تلقت 300 ألف طلب مسبق في ساعة واحدة لأول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من إنتاجها.

أطلقت شاومي ومقرها في بكين، العام الماضي سيارة سيدان كهربائية بنسبة 100% من طراز "إس يو 7".

وأعلنت المجموعة مساء الخميس على شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي تسجيل 289 ألف طلب مسبق في ساعة واحدة لطراز "واي يو 7" وهي أول سيارة رياضية رباعية الدفع من إنتاجها، وهو طراز بخمسة مقاعد يبدأ سعره من 253500 يوان (30200 يورو).

وقال مؤسس المجموعة ورئيسها التنفيذي لي جون، إنه ذهل بتهافت العملاء.

وأضاف "إنه أمر لا يصدق. في دقيقتين، تلقينا 196 ألف طلب مسبق، من بينها 128 ألفاً نهائية غير قابلة للاسترداد".

ويأتي التهافت المتزايد على المنتجات التكنولوجية المتطورة فيما تحاول الحكومة تشجيع الاستهلاك والابتكار، أملا بتحريك النمو.