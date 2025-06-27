وزيرا خارجية مصر وفرنسا يؤكدان أهمية استئناف وقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري وجان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، أهمية استئناف وقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع فى ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية هناك.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والجهود التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وضمان استدامته.

وشدد الوزير المصري على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.