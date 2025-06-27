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منظمة الصحة العالمية: الأزمة الصحية تتفاقم في الضفة الغربية

منظمة الصحة العالمية: الأزمة الصحية تتفاقم في الضفة الغربية

2025-06-27 08:01:12
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدكتور لوكا بيغوزي منسق فريق الطوارئ للمنظمة أن الأزمة الصحية تتفاقم في الضفة الغربية بسبب انعدام الأمن والحواجز.

وقال المتحدثان باسم منظمة الصحة العالمية في احاطة إعلامية عبر الفيديو اليوم في جنيف أن عمليات الاغلاق الجديدة بما في ذلك السواتر الترابية وبوابات الطرق تغلق مداخل بعض القرى بينما تعيق عمليات التفتيش المتكررة والمحدودة الساعات وصول المرضى وسيارات الإسعاف إلى الرعاية الصحية.

وأضاف المتحدثان أن المنظمة وثقت 844 اعتداء على الرعاية الصحية فى الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 وحتى منتصف يونيو 2025 حيث أسفرت عن 31 حالة وفاة و168 إصابة وطالت الاعتداءات 65 مرفقا صحيا و24 عيادة متنقلة و567 سيارة إسعاف ولفتا إلى أن 65% من الاعتداءات وقعت في مدن طولكرم وجنين ونابلس.

وبالنسبة لقطاع غزة قال الدكتور ريك بيبركورن إن منظمة الصحة العالمية سلمت يوم 25 يونيو الحالي أول شحنة طبية لها إلى غزة منذ 2 مارس الماضي حيث تضمنت 9 شاحنات محملة بالامدادات الطبية الأساسية و2000 وحدة دم و1500 وحدة بلازما.

وأضاف أن الإمدادات نقلت من معبر كرم أبو سالم دون أي حوادث نهب على الرغم من الظروف شديدة الخطورة على طول الطريق وسيتم توزيع هذه الإمدادات على المستشفيات ذات الأولوية في الأيام المقبلة بينما تم تسليم الدم والبلازما الى منشأة التبريد في مجمع ناصر الطبي لتوزيعهما على المستشفيات التي تواجه نقصا حادا في ظل تدفق متزايد للاصابات يرتبط العديد منها بحوادث في مواقع توزيع الأغذية.

وأشار إلى أن المهمة لاتزال جارية لإيصال أربع شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى معبر كرم أبو سالم وهناك المزيد في طريقها الى غزة وقال إن هذة الإمدادات الطبية مع ذلك ليست سوى قطرة في بحر خاصة وأن المساعدة على نطاق واسع ضرورية لإنقاذ الأرواح.

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